Najbolji prirodni probiotik: Čiste creva kao metla, i čuvaju srce

Sigurno ste se pitali čemu služi čia semenka i koje su njene prednosti. One su najbolji prirodni probiotik, a odlične su za zdravlje srca.

Sigurno ste se pitali čemu služi čia semenka i koje su sve njene prednosti. Nutricionisti smatraju da je najbolji prirodni probiotik.

Čia je biljka najbogatija sa Omega 3 masnim kiselinama, proteinom i vlaknima, a takođe sadrži značajan broj vitamina, minerala i antioksidansa.

Čia seme je odlično za regeneraciju kože, ali i sagorevanje masti, jača organizam i pozitivno utiče na organe za varenje.

Nutricionisti se slažu da je čia seme jedno od najboljih koje možete da konzumirate ukoliko se osećate slabo, bez energije jer utuče na rad mišića, i oslobađa energiju u vašem telu pa ga često koriste sportisti.

Čia odlično utiče na naš mozak jer sadrži mnogo omega 3 masne kiseline koje utiču na smanjenje apetita i na poboljšanje raspoloženja.

Zbog svoje velike količine vlakana koje poseduju čia semenke su najbolji prirodni probiotik. Tokom varenja semenke nabubre i postanu gelaste teksture. Vlakna omogućavaju čia semenkama da na prirodan način čiste creva.

Ukoliko ih pomešate sa jogurtom i ostavite u frižideru dok ne nabubre i to posle pojedete olakšaćete problem sa probavom.

Čia semenke su bogate antioksidansima i vlaknima. Sadrže visok nivo magnezijuma, cinka, gvožđa i kalcijuma. Ova semenka može mnogo da utiče na unapređivanje zdravlja, posebno kad je reč kod sprečavanja oboljenja srca.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

