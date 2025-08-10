Najbrži i najukusniji doručak: Omlet gotov za 40 sekundi kako ga pripremaju na Tajlandu

Jaja na bezbroj načina omiljena su hrana širom sveta, tako svaka kultura ima svoj specifičan način njihove pripreme. Ako volite jaja i tražite nove načine da ih pripremite, tajlandski omlet će vas oduševiti. Ono što je posebno kod njega je da je gotov za samo 40 sekundi.

Khai Jiao, omiljena je ulična hrana u Tajlandu, iako je u osnovi reč o omletu, kod njih se ne jede samo za doručak, nego u svako doba dana.

Ovako pripremljena jaja imaju hrskave ivice, a sredina je kremasta i sočna. Tajlanđani ga jedu posluženog s pirinčem i povrćem, ali ako ste raspoloženi za zapadnjački način konzumacije jaja – biće odličan i s nekim finim hlebom i salatom. Ako se osećate baš odvažno, u jaja možete dodati i sitno iseckano povrće po izboru.

Za tajlandski omlet sve sastojke sigurno imate u kuhinji, a njegova jednostavna priprema ne zahteva ni mnogo veštine u kuhinji.

Sastojci za 1 osobu:

2 velika jaja

pola kašičice sirćeta ili limunovog soka

1 kašičica ribljeg sosa, a ako ne želite da eksperimentišete, držite se soli i bibera

1 kašika vode

1 kašika pirinčanog brašna ili gustina

tri četvrtine šoljice ulja za prženje (ako pravite više porcija, slobodno pržite u istom ulju)

Priprema:

U posudi pomešajte sve sastojke osim ulja: jaja, začine, malo sirćeta i vode kao i kašiku pirinčanog brašna ili gustina. U tiganju srednje veličine ili okruglom woku zagrejte ulje da bude spremno za prženje.

Kada je ulje vrelo sipajte smesu jaja, pazite da vas ne poprska. Jaja će nabreknuti, pržite ih 20 sekundi s jedne strane pa okrenite i 20 sekundi na drugu. Izvadite omlet iz tiganja i poslužite vrućeg.

