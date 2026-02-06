Najdugovečnija porodica na svetu: Zajedno imaju više od 800 godina, a ovo jelo je njihova tajna!

Najdugovečnija porodica na svetu otkriva tajnu dugog života – svakog dana jedu isti, jednostavan obrok zasnovan na povrću.

Najdugovečnija porodica na svetu je porodica Melis, poreklom iz Perdasdefogua, mestašca na ostrvu Sardiniji. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, ima najveći procenat stogodišnjaka na svetu.

Pjetro Mereu, reditelj koji je snimio dokumentarni film o gradu stogodišnjaka, rekao je da je svima zajedničko to da su ceo život naporno radili, ali su se zdravo hranili i živeli sa malo ili nimalo stresa.

– Umesto da prate ritam mejlova ili mobilnih telefona, pratili su ritam prirode – istakao je.

Porodica Melis je najstarija porodica na svetu koja drži rekord u dugovečnosti. Godine 2012. oborila je rekord kao porodica sa najvećim kombinovanim uzrastom.

Imaju više od 800 godina zajedno

Devetoro braće i sestara zajedno imaju 861 godinu, a najstariji član 109 godina. Den Bjutner, istraživač, novinar i producent koji godinama proučava navike ljudi u plavim zonama, otkrio je šta najdugovečnija porodica jede svaki dan, prenosi luftika.rs.

Ono što je zanimljivo, to je da svi članovi svaki dan jedu isti obrok.

Reč o supi minestrone sa tri vrste pasulja (garbanzo, pinto i beli pasulj), hlebu od kiselog testa i čaši crnog vina. Ovaj obrok je tipičan za plave zone jer se sastoji od celih namirnica biljnog porekla, što je potvrdila i dijeteričarka Samanta Keseti.

Šta kaže struka?

„Ljudi koji žive najduže i najzdravije svakodnevno jedu pola šolje do šolje pasulja. Osim toga, ova supa je bogata povrćem. To i te kako doprinosi dugovečnosti“, rekla je dijetetičarka

„Prirodno fermentisani hleb od kiselog testa ne proizvodi skokove šećera u krvi kao beli hleb. I to isto pomaže u održavanju zdravijeg nivoa šećera u krvi. Vremenom, visok šećer u krvi može da doprinese povećanom riziku od nastanka insulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2“, rekla je dijetetičarka.

Tajna najdugovečnije porodice na svetu nije u skupim suplementima ili komplikovanim dijetama, već u jednostavnom, prirodnom obroku koji se ponavlja svakog dana. Kombinacija povrća, mahunarki, maslinovog ulja i umerenosti pokazuje da je prava formula za dug život zapravo vrlo jednostavna.

