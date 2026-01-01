Najdugovečniji ljudi ovo jedu za doručak, a nama uopšte ne bi palo na pamet

Doručak koji biraju najdugovečniji ljudi sveta je jednostavan, jeftin, a čini čuda za zdravlje i dug život.

Najdugovečniji ljudi sveta žive u takozvanim plavim zonama. Na Zemlji postoji pet takvih zona – italijansko ostrvo Sardinija, japansko ostrvo Okinava, grčko ostrvo Ikarija, poluostrvo Nikoja u Kostariki i kalifornijski grad Loma Linda, piše Pun kufer.

Na tim mestima živi veliki procenat osoba starijih od 100 godina, ali i grupe ljudi koje su ostarile bez tipičnih zdravstvenih tegoba koje pogađaju dobar deo sveta – od gojaznosti i srčanih bolesti do različitih oblika raka. Tajna njihove dugovečnosti povezuje se sa specifičnim životnim navikama, između ostalog i ishranom – celovite namirnice biljnog porekla čine čak 80 odsto ishrane u plavim zonama, a upotpunjene su manjim količinama mesa, ribe i mlečnih proizvoda.

Tako im je i doručak drugačiji od onoga što obično podrazumeva kod nas.

Okinava

Prvi obrok u danu na japanskom ostrvu Okinava znatno se razlikuje od onoga što većina Srba konzumira ujutru u svojim domovima. Tradicionalni doručak obično se sastoji od neke vrste žitarica – najčešće kuvanog pirinča koji se kombinuje s fermentiranom sojom (nattom). Obrok je često obogaćen miso supom, nori algama, svežim i zakiseljenim povrćem, komadićem ribe pečene na roštilju i/ili tofuom.

Ikarija

Stanovnici Ikarije dan započinju šoljicom biljnog čaja – često napravljenog od bilja koje su sami ubrali u netaknutoj prirodi i osušili. Na prazan želudac uzeće i kašiku domaćeg meda i zaliti je sa šoljom toplog kozjeg mleka kako bi ojačali imunitet. Za doručak će pojesti hleb od celovitih žitarica koji su sami ispekli i upariti ga s domaćim sirom, jogurtom i povrćem iz svoje bašte.

Linda Loma

Ovsena kaša kuvana s domaće uzgajanim voćem i bez veštačkih zaslađivača omiljen je izbor brojnih stanovnika Linda Lome za doručak. Ovsena kaša se dodatno oplemenjuje začinima poput cimeta, ali i izvorima biljnih masti poput orašastog voća kako bi se dobio ukusan i nutricionistički potpun obrok.

Nikoja, Kostarika

Pirinač i pasulj omiljena su kombinacija u zemljama Latinske Amerike, koju tamošnje stanovništvo jede barem jednom dnevno. Ni Kostarika nije u tome izuzetak. U plavoj zoni u Nikoji popularna je kombinacija pirinča, crnog pasulja i različitog voća i povrća – sve od paradajza i avokada, preko papaje do plantana banana. Uz pirinač i pasulj često se poslužuje i neka vrsta pečenih domaćih jaja – na oko ili kajgana.

Sardinija

Doručak nije najvažniji obrok na Sardiniji. Italijani generalno nisu veliki obožavaoci doručka – važnije im je da dan započnu šoljom kvalitetne kafe nego hranom. Nekad su pastiri na Sardiniji dan započinjali tankim lepinjama od pšeničnog brašna s komadom domaćeg ovčjeg sira i šoljom mleka. Neki će i danas pojesti činijicu mleka u koje su namočili stari hleb, a na jelovniku se može naći i neka sveža voćka ubrana sa stabla u dvorištu, prenosi Nova.rs.

