Najefikasniji čistač jetre i žučne kese: 1 mali gutljaj svako jutro na prazan stomak i creva će raditi kao sat

Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Ono je najbolji čistač jetre.

Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije. Ova namirnica je najefikasniji čistač jetre. Dovoljno je da redovno svako jutro uzimate jedan mali gutljaj na razan želudac i probava će raditi kao sat. Jetru zovu i fabrikom krvi, stoga ste svesni da je veoma bitno da vam upravo jetra bude najzdraviji organ.

Najbolje sredstvo prevencije za zdravu jetru je njeno svakodnevno čišćenje – svako jutro na prazan stomak popijte kašiku maslinovog ulja pomešanog sa kašikom limunovog soka. Nakon toga možete uživati u doručku.

Ovaj „koktel“ možete pripremati ceo život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna hrana. Posle prvog meseca osetićete promene. Vaš izgled će se poboljšati, tamni krugovi ispod očiju će nestati, ten će postati svežiji, a izgled će se podmladiti. Creva će raditi kao sat, zaboravićete na zatvor i probleme sa varenjem. Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije. Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Najefikasniji čistač jetre. Žuč je aktivna u procesu varenja i ubrzava rad vaših creva. Limun i brusnica imaju isti efekat na varenje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

