Najgora hrana koju možete pojesti uveče — i šta izabrati umesto toga za miran san

Ovih 7 namirnica je najgora hrana koju možete pojesti uveče, pre spavanja. Evo koje su mnogo bolje opcije za noćne obroke koje vam donose miran i kvalitetan san.

Večernji obroci često su iskušenje — umorni smo, želimo nešto „na brzinu” i često posegnemo za hranom koja nam donosi trenutni užitak, ali kasnije narušava san, varenje i oblik tela. Iako je važno da ne idemo u krevet gladni, jednako je važno šta jedemo pre spavanja. Zato ove namirnice izbegavajte, jer to je najgora hrana koju možete pojesti uveče.

1. Masna i teška hrana (brza hrana, prženo, pica)

Hrana puna zasićenih masti i ulja usporava varenje, pa organizam mora da „radi prekovremeno” dok vi pokušavate da zaspite. To može izazvati gorušicu, nadimanje i loš san.

Bolja opcija: lagana salata s piletinom, kuvano povrće ili proteinski jogurt.

2. Slatkiši i čokolada

Šećer podiže nivo insulina i remeti lučenje melatonina – hormona sna. Tamna čokolada, iako zdrava u malim količinama, sadrži i kofein, što dodatno otežava uspavljivanje.

Bolja opcija: par kockica crne čokolade (min. 85% kakaa) ranije tokom dana ili voće uveče.

3. Kafa i napici sa kofeinom (uključujući i zeleni čaj)

Kofein može ostati u organizmu i do 8 sati nakon konzumacije. Ako popijete kafu posle 17h, velika je verovatnoća da će vam san biti plići i manje kvalitetan.

Bolja opcija: biljni čaj (nana, kamilica, matičnjak).

4. Alkohol

Iako deluje kao da pomaže da se brže zaspite, alkohol narušava faze dubokog sna. Posledica su umor i glavobolja ujutru, čak i posle punih 8 sati u krevetu.

Bolja opcija: čaša vode s limunom ili toplo mleko s malo cimeta.

5. Ljuta i začinjena hrana

Začini mogu izazvati žgaravicu i povećati telesnu temperaturu, što otežava zaspivanje. Zato je to još jedna najgora hrana koju možete pojesti uveče.

Bolja opcija: blago začinjena jela — peršun, bosiljak i origano su bezbedni uveče.

6. Beli hleb, testenine i grickalice

Rafinisani ugljeni hidrati brzo podižu nivo šećera u krvi, pa nakon kratkog naleta energije sledi pad — što može poremetiti san i izazvati glad usred noći.

Bolja opcija: integralni hleb, ovsene pahuljice ili par badema pre spavanja.

7. Sir i mlečni proizvodi s visokim procentom masti

Masni sirevi (npr. čedar, gorgonzola, trapist) sadrže tiramin – supstancu koja podstiče mozak na aktivnost i može izazvati nesanicu.

Bolja opcija: nemasni sir ili jogurt s malo orašastih plodova.

Idealna večera treba da bude laka, hranljiva i umerena – kombinacija proteina i vlakana koja će vas zasititi bez opterećenja za stomak. Izbegavajte prejedanje i jedite barem 2–3 sata pre spavanja.

Kvalitetan san počinje još za trpezom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com