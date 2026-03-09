Najgora jutarnja greška: Salo se lepi na stomak, a šećer skače do plafona zbog nje

Jutro je ključno doba dana, ali zbog brojnih obaveza često zaboravljamo doručak, što može biti najgora jutarnja greška.

Može dovesti do nagomilavanja masnog tkiva oko stomaka, što je posebno opasno za decu i tinejdžere. Ovo je najgora jutarnja greška koju možete da napravite i naštetite svome zdravlju.

Stručnjaci upozoravaju da preskakanje doručka može dovesti do nagomilavanja masnog tkiva oko stomaka. A to je posebno opasno za decu i tinejdžere.

Dijabetolog i endokrinolog dr Luiza Napiorkovska objašnjava da nedostatak doručka povećava koncentraciju insulina i pogoršava insulinsku rezistenciju, što može izazvati abdominalnu gojaznost.

Osim toga, visoke koncentracije insulina mogu negativno uticati na koncentraciju i pažnju.

Insulinska rezistencija se može javiti zbog gojaznosti, starenja i nedostatka fizičke aktivnosti. Ponekad su uzroci i Kušingov sindrom ili hemohromatoza.

Preskakanje doručka takođe je najgora jutarnja greška i za odrasle, jer može povećati rizik od gojaznosti i srčanih bolesti.

Studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Diabetes Care pokazuje da pacijenti sa dijabetesom tipa 2 koji preskoče doručak imaju veći rizik od skokova nivoa glukoze tokom dana. To može biti veoma opasno za zdravlje.

Prof. Danijela Jakubović sa Univerziteta u Tel Avivu napominje da preskakanje doručka kod dijabetičara pogoršava funkciju beta ćelija i povećava nivo glukoze u krvi.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

