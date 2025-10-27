Najgora namirnica na svetu, a Srbi je tamane kao ludi: Pogubna je za srce i jetru, izbacite je iz jelovnika!

Najgora namirnica na svetu je čips, a Srbi ga tamane kao ludi – razara srce i jetru i u kući mu mesto nije! Koliko često je jedete?

Savim je normalno da ponekad poželimo nešto slatko ili slano – parče torte, krofnu, čips, perece ili kokice. Sve to nije problem dok se takva želja ne pretvori u naviku. Međutim, problem nastaje kada često posežemo za ovim namirnicama, pogotovo zato što je jedna od njih zvanično proglašena za najnezdraviju na svetu.

Zdrava ishrana nije samo prolazni trend već ključ za dug i kvalitetan život. Stručnjaci širom sveta neprestano savetuju šta bi trebalo jesti i piti, a među njihovim preporukama često se nalazi i lista najnezdravijih namirnica. Portal EatThis objavio je listu 100 najnezdravijih proizvoda, a na samom vrhu nalazi se – čips.

Čips je, kako se pokazalo, jedan od najgorih izbora za ishranu. Sadrži velike količine soli, veštačkih boja i aditiva, dok gotovo da nema vlakana ni hranljivih sastojaka. Ukratko, u čipsu nema ničeg korisnog za organizam, a štetnih supstanci ima napretek.

Ova ultraprerađena grickalica može ozbiljno da ugrozi zdravlje, posebno kardiovaskularni sistem. Njegova konzumacija povećava nivo holesterola, ne pruža osećaj sitosti i može da sadrži aditive koje stručnjaci povezuju s povećanim rizikom od karcinoma. Kod nas je čips izuzetno popularan, naročito među mladima, što dodatno zabrinjava.

Štetni efekti nezdrave hrane ne pojavljuju se tek nakon dugog vremenskog perioda. Istraživanja pokazuju da već nekoliko sati nakon konzumacije, krvni sudovi mogu pretrpeti negativne posledice.

Ako često konzumirate čips ili slične grickalice, razmislite o zdravijim alternativama. Umesto toga, posegnite za orasima, bademima, lešnicima, semenkama bundeve ili svežim voćem poput banana i pomorandži. Male promene u ishrani mogu značajno unaprediti vaše zdravlje.

Prema istraživanju objavljenom u British Medical Journalu:

Rizik od dijabetesa tipa 2 : osobe koje jedu prženi krompir 3× nedeljno imaju 20% veći rizik, a 5× nedeljno čak 27%.

: osobe koje jedu prženi krompir 3× nedeljno imaju 20% veći rizik, a 5× nedeljno čak 27%. Gojenje : čips izaziva „rollercoaster“ efekat šećera u krvi — brzo podiže, pa naglo spušta, što vodi ka gladi i prejedanju.

: čips izaziva „rollercoaster“ efekat šećera u krvi — brzo podiže, pa naglo spušta, što vodi ka gladi i prejedanju. Povišen krvni pritisak: jedna porcija može sadržati preko 500 mg natrijuma.

jedna porcija može sadržati preko 500 mg natrijuma. Loš uticaj na kožu i energiju: zbog visokog glikemijskog indeksa i nedostatka hranljivih materija.

Šta stručnjaci preporučuju?

Umerenost : čips ne mora biti potpuno zabranjen, ali ne sme biti svakodnevna navika.

: čips ne mora biti potpuno zabranjen, ali ne sme biti svakodnevna navika. Zamene : pečeni krompir, povrtni čips (od cvekle, batata), orašasti plodovi.

: pečeni krompir, povrtni čips (od cvekle, batata), orašasti plodovi. Čitanje deklaracije: biraj proizvode bez trans-masti i sa manje soli.

biraj proizvode bez trans-masti i sa manje soli. Detoksikacija: ako si često konzumirao čips, preporučuje se period bez prerađene hrane uz unos svežeg voća, povrća i vode.

(Krstarica/Zadovoljna.rs))

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com