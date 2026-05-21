Ovo je jedna od najgorih riba za organizam – a svi baš nju najčešće kupuju

Ovo je najgora riba koju najčešće kupujemo, a u njoj se kriju živa i teški metali koji tiho oštećuju organizam. Proverite šta kupujete!

Stavljate je u korpu skoro svake nedelje, a ona je zapravo najgora riba koju možete redovno jesti. Krupne predatorske ribe sa puno žive i industrijski prerađeni riblji proizvodi vrh su liste, a problem je što baš njih najčešće vidimo u marketima u akciji.

Pitanje „koja je riba najnezdravija“ zvuči kao da ima jedan jasan odgovor, ali stvarnost je drugačija.

Riba i dalje važi za jednu od najzdravijih namirnica, samo što neke vrste nose više masti, više toksina ili završe na tanjiru posle pripreme koja im uništi svaku korist.

Masne ribe: Kalorične, ali ne i krivac

Kada se kaže „nezdravo“, mnogi prvo pomisle na masnoću. Tu su losos, skuša i haringa na vrhu. Ipak, te masti su uglavnom omega-3 kiseline koje čuvaju srce i mozak, pa ih nutricionisti retko kad svrstavaju u problem.

Razlika je u kalorijama. Masnija riba ima više energije od oslića ili bakalara, pa onima koji broje obroke može pomeriti račune. To ne znači da je loša, samo da se ne tretira kao salata od krastavaca.

Koja je najgora riba zbog žive i teških metala

Ako tražimo pravog krivca, fokus se seli na teške metale, pre svega živu. Velike predatorske ribe poput tune, sabljarke, kraljevske skuše i morskog psa godinama akumuliraju živu jer su na vrhu lanca ishrane. Što duže riba živi i što više sitnijih riba pojede, to više otrova ostane u njenom mesu.

Redovna konzumacija u većim količinama može biti štetna, naročito za trudnice, dojilje i malu decu. Američka FDA u svom vodiču o konzumaciji ribe savetuje da se ove četiri vrste izbegavaju u trudnoći, a ostalima preporučuje umerenost i raznolikost.

Koja riba ima najviše žive

Najviše žive sadrže sabljarka, morski pas, kraljevska skuša i krupna tuna (posebno tunj plavoperajac). Bezbednije su sardine, skuša, pastrmka, oslić i divlji losos jer su nisko u lancu ishrane.

Problem nije uvek riba, nego priprema

Često ono što ribu pretvara u nešto što biste izbegli nije sama riba, nego ono što joj uradimo u kuhinji. Duboko pržena riba, naročito u fast food verziji, gubi dobar deo nutritivnih plusova i dobija kalorije koje vam niko nije obećao.

Pohovana riba sa pomfritom i majonezom igra u potpuno drugoj kategoriji od iste te ribe sa žara ili iz rerne. Ista sirovina, dva različita obroka – jedan vam pomaže, drugi vam dodaje veličinu pantalona.

Industrijski prerađeni riblji proizvodi

Riblji štapići, surimi, dimljeni fileti u vakuumu i jeftine paštete često imaju manje ribe nego što mislite. Umesto toga, pakovanje puni skrob, ulje, so i pojačivači ukusa. Jedete proizvod sa slikom ribe, a ne ribu.

Tu spadaju i pojedine uvozne ribe iz akvakulture sumnjivog porekla, poput jeftinog panga iz mutnih reka jugoistočne Azije. Cena od par stotina dinara po kilogramu trebalo bi da bude jasan signal.

Pa koja je onda najgora riba za vaš organizam

Ako baš moramo da pokažemo prstom, na crnoj listi su tri kategorije:

velike predatorske ribe sa visokim sadržajem žive (sabljarka, morski pas, krupna tuna)

industrijski prerađeni riblji proizvodi (štapići, surimi, jeftine paštete)

duboko pržena riba iz fritize

S druge strane, sveža riba – pa i ona masnija – i dalje je hrana koju vredi imati na stolu bar dva puta nedeljno. Poenta nije da bilo šta potpuno izbacite, nego da birate pametno, menjate vrste i pazite kako pripremate.

Najveća greška većine kupaca? Godinama uzimaju istu vrstu ribe i isti način pripreme, pa misle da jedu zdravo.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

