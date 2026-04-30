Najgore meso za srce se nalazi na svakom stolu u Srbiji: Puca od soli i holesterola i razara krvne sudove

Najgore meso za srce krije ima gomil soli i holesterola, a redovno je na srpskoj trpezi. Pogledajte šta treba da izbacite iz frižidera.

Najgore meso za srce ne nalazi se u luksuznim restoranima, već u jednoj običnoj kesici iz prodavnice. Reč je o prerađenim mesnim proizvodima, onima koji su decenijama deo srpskog doručka i užine. Salama, viršle, parizer, slanina i suvomesnati narezak nose opasnu kombinaciju soli, zasićenih masti i aditiva koji tiho oštećuju krvne sudove.

Zašto je prerađeno meso opasno za srce

Problem nije u jednom sastojku, već u zbiru više njih. Industrijska prerada dodaje ogromne količine natrijuma kako bi se meso konzervisalo i pojačao ukus. Uz to, koriste se nitriti, fosfati i jeftina mast koja diže nivo lošeg LDL holesterola. Kada to jedete redovno, arterije postepeno gube elastičnost.

So koja zatvara arterije

Jedna kriška salame može da sadrži više soli od kese čipsa. Višak natrijuma zadržava vodu u organizmu i podiže krvni pritisak. Hipertenzija je jedan od glavnih okidača za infarkt i moždani udar, a većina ljudi ni ne primeti kako se cifre na tlakomeru penju.

Holesterol koji se taloži godinama

Suvomesnati proizvodi sa svinjskom masnoćom direktno utiču na nivo holesterola. Naslage se ne stvaraju preko noći, već decenijama, sve dok jednog dana ne dođe do ozbiljnog događaja. Upravo zato je meso i visok holesterol kombinacija koja se ne sme zanemarivati posle četrdesete.

Koje je najgore meso za srce u srpskoj kuhinji

Najgore meso za srce su prerađeni mesni proizvodi: viršle, parizer, salame, hrenovke, slanina i dimljene kobasice. Sadrže najviše soli, zasićenih masti i nitrita, koji zajedno povećavaju rizik od bolesti srca i krvnih sudova.

Parizer i mortadela, zbog visokog procenta masti

Viršle i hrenovke, prepune natrijuma i aditiva

Slanina i čvarci, sa najviše zasićenih masnoća

Sušene kobasice i kulen, zbog koncentrovane soli

Pašteta u limenci, zbog skrivenih masti

Svetska zdravstvena organizacija već godinama upozorava da prerađeno meso spada u istu kategoriju rizika kao duvanski dim, kada je reč o određenim oboljenjima. Kako navodi studija objavljena u časopisu „Circulation“, analiza o uticaju prerađenog mesa na rizik od koronarne bolesti ukazuje da svakodnevna porcija prerađenog mesa značajno povećava rizik od srčanih oboljenja.

Kako da zamenite meso koje šteti srcu

Ne morate odmah da postanete vegetarijanac. Probajte postepenu zamenu. Sveže pileće ili ćureće belo meso je daleko bolji izbor. Riba bogata omega-3 mastima, poput sardine ili skuše, čak štiti krvne sudove umesto da ih oštećuje. Mahunarke jednom nedeljno daju vam protein bez ikakvog holesterola.

Mali trikovi koji prave veliku razliku

Pročitajte deklaraciju pre kupovine. Ako natrijum prelazi 1,5 grama na 100 grama proizvoda, vratite ga na policu. Birajte mesare koji prave domaće proizvode bez fosfata. Smanjite porcije, jer i kvalitetna slanina u malim količinama nije ista kao tanjir parizera svako jutro.

Šta još pogoršava situaciju

Prerađeno meso retko ide samo. Obično se jede uz beli hleb, sir sa visokim procentom masti i gazirana pića. Takav obrok udvostručuje udar na srce. Pušenje uz kafu i sendvič sa salamom je kombinacija koja ubrzava aterosklerozu. Promenom samo jedne navike, već posle tri meseca primetićete bolje vrednosti pritiska i holesterola.

Da li je domaća kobasica zdravija od kupovne

Domaća kobasica može imati manje aditiva, ali često sadrži istu količinu soli i masti, pa nije automatski bolji izbor za srce.

Koliko puta nedeljno smem da jedem salamu

Kardiolozi preporučuju maksimalno jednu manju porciju prerađenog mesa nedeljno, a idealno bi bilo potpuno je zameniti svežim mesom ili ribom.

Da li pileća salama spada u zdravije meso

Pileća salama jeste lakša, ali i dalje sadrži dosta soli i aditiva, pa je sveže pileće belo meso uvek bolji izbor.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

