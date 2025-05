Najgore mleko koje možete popiti: Bukvalno se „lepi“ za krvne sudove i podiže holesterol

Ako patite od povišenog holesterola, pazite!

Ponuda mleka i mlečnih proizvoda je sve raznovrsnija, ali često nas to zbunjuje kad želimo da izaberemo pravu vrstu koja odgovara našem zdravstvenom stanju. Ako patite od povišenog holesterola, pazite. U neobranom mleku, sa procentom masti 3,2 – u 100 grama – sadrži se i 10 mg holesterola.

Nutricionisti preporučuju da punomasno mleko piju samo deca i to do 6. godine života. Nakon toga, treba se odlučiti za mleko sa 1 odsto masti koje onda konzumira i cela porodica. S obzirom na to da su masni mlečni proizvodi „aterogeni“, to jest „lepe“ se za krvne sudove, odrasli mogu i da piju mleko sa svega 0,5 odsto masnoće. Time će obezbediti sebi sve neophodne vitamine kojih u mleku ima, kao i dozu kalcijuma.

U skladu s tim, uvek je bolje da i među drugim mlečnim proizvodima birate manje masne – recimo, umesto kisele pavlake, ponudite ukućanima kiselo mleko. Jogurt neka bude od obranog mleka, a najzdraviji je kefir. U principu, uvek je bolje konzumirati kisele mlečne proizvode nego obično, slatko mleko.

Ukoliko niste sigurni da li vam je holesterol povišen, proverite ga u laboratoriji, a ovi simptomi će vam takođe biti znak.

Bolest krvnih sudova nastaje upravo zbog taloženja lošeg (LDL) holesterola i kalcijuma, kada dolazi do stvaranja krvnog ugruška unutar krvnog suda ili srca, koji delimično ili potpuno blokira protok krvi. Kao posledica mogu se javiti srčani ili moždani udar.

