Ovo su 3 najgore namirnice za probavu: Prave haos u stomaku i izazivaju nadutost

Najgore namirnice za probavu izazivaju bolne grčeve i gasove. Otkrijte šta odmah da uklonite iz ishrane kako bi vam stomak bio ravan i miran.

Mlečni proizvodi, pržena hrana i veštački zaslađivači su definitivno najgore namirnice za probavu. Ove tri grupe namirnica prave totalni zastoj u crevima i izazivaju neprijatan osećaj težine.

Mnogi ljudi misle da imaju ozbiljan zdravstveni problem, a zapravo samo jedu pogrešne stvari u pogrešno vreme. Rešenje nije uvek u lekovima, već u eliminaciji uzroka. Mnogi prave grešku misleći da je sva „lagana“ hrana dobra, ali prevarićete se kod jedne specifične grupe o kojoj pišemo u nastavku.

Koje namirnice najviše nadimaju?

Masna pržena hrana, mlečni proizvodi bogati laktozom i prerađevine sa veštačkim zaslađivačima najteže padaju želucu jer usporavaju varenje, zadržavaju vodu i stvaraju prekomerne gasove u crevima.

Masna i pržena hrana usporava sve procese

Kada pojedete nešto prženo u dubokom ulju, vaš stomak dobija signal da uspori. Masnoće se vare mnogo duže od proteina ili ugljenih hidrata. Hrana koja nadima često je upravo ona koja nam je najukusnija. Ako osećate kamen u stomaku posle ručka, verovatno je krivac pohovano meso ili pomfrit.

Telo troši ogromnu energiju da razgradi te masnoće. Rezultat su problemi sa varenjem i osećaj da ćete eksplodirati. Pokušajte da pripremate obroke na vodi ili u rerni. Razlika u osećaju lakoće biće primetna već posle prvog takvog obroka.

Mlečni proizvodi često prave tihi problem

Ovo je klasičan primer gde ljudi greše. Mnogi nemaju potpunu intoleranciju, ali imaju smanjenu sposobnost varenja laktoze. Ovo su najgore namirnice za probavu ako vam nedostaje enzim laktaza. Nadutost stomaka se javlja pola sata nakon konzumacije mleka ili sladoleda.

Zanimljivo je da fermentisani proizvodi poput jogurta ili kefira obično ne prave problem. Oni sadrže dobre bakterije koje pomažu rad creva. Testirajte se tako što ćete izbaciti čisto mleko na sedam dana. Ako teška hrana više ne predstavlja problem, našli ste krivca.

Veštački zaslađivači su lažni prijatelji

Bombone bez šećera i dijetalni napici zvuče kao sjajna ideja. Ipak, zaslađivači poput sorbitola ili ksilitola su užasni za vaš stomak. Telo ih ne apsorbuje u potpunosti. Oni dolaze do debelog creva gde fermentišu i stvaraju gasove.

To su direktne digestivne smetnje koje sami izazivamo. Bolje je pojesti kocku prave čokolade nego šaku bombona sa veštačkim zaslađivačima. Vaš stomak će vam biti zahvalan.

Često postavljana pitanja

Da li smem da pijem jogurt ako mi mleko smeta?

Da, jogurt sadrži probiotike koji olakšavaju varenje i ima manje laktoze, pa ga većina ljudi dobro podnosi.

Šta da jedem umesto prženog mesa?

Pecite meso u rerni na papiru za pečenje ili ga dinstajte sa povrćem kako biste izbegli suvišne masnoće.

Koliko dugo traje nadutost posle jela?

Nelagodnost obično prolazi kroz dva do tri sata, ali fizička aktivnost i čaj od nane mogu ubrzati proces.

Vaš stomak nije kanta za otpatke. Izbacivanjem pržene hrane, teškog mleka i veštačkih šećera rešićete se nadutosti brže nego bilo kojim lekom. Promenite način pripreme obroka i osetite lakoću već danas.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

