Najjednostavnije i najbrže rešenje za doručak: Neodoljive mini kiflice sa sirom, mekane kao duša (video)

Najbrže i najjednostavnije rešenje za doručak ili večeru je pecivo – slano ili slatko, sve u zavisnosti od ličnih afiniteta domaćice i članova porodice. Kiflice su omiljeno pecivo na našem podneblju. Svaka domaćica ima barem nekoliko recepata za iste i minimum jedan omiljeni.
Domaće kiflice meke kao duša zvezda su svake trpeze bez obzira da li su slane ili slatke. Pripremljene po receptu u nastavku možete ih filovati po izboru, sa sirom, džemom ili nadevom za picu. Testo je toliko mekano da kiflice ni sutradan neće biti suve i zadržaće svu svoju vazdušastost.
Iako većina misli da je za pripremu kiflica potrebno mnogo vremena i namirnica, to je greška. Mogu se napraviti za 20 minuta i to bez kvasca.
Isprobajte i ovaj recept, bićete nam zahvalni. Garantujemo!
Sastojci:
- 2 ravne kašičice suvog kvasca
- 250 ml mleka
- 2 kašičice šećera
- 700 g brašna
- 1 kašičica soli
- 120 ml ulja
- 3 jajeta
- 200 g sira
- susam
- jaje za premazivanje
Priprema:
- U toplo mleko stavite kvasac i šećer. Izmešajte. Zatim u to dodajte brašno i ostale sastojke. Zamesite mekano testo. Ostavite ga da dobro uskisne.
- Kad se lepo podigne premesite testo i izvaljajte ga oklagijom da bude baš tanko.
- Isecite na kaiševe širine 2 do 3 cm. Zatim na duži 10 cm tako da dobijete pravougaonike. Potom te pravougaonike zasecite na dva, tri mesta. Preko stavljati sir. Zamotajte kiflice i stavljajte u pleh koji ste obložili pek papirom.
- Zamotane kiflice premažite jajetom i pospite susamom i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C.
- Kiflice pecite dok ne dobiju lepu rumenu boju. Prijatno!
