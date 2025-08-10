Najjednostavnije i najbrže rešenje za doručak: Neodoljive mini kiflice sa sirom, mekane kao duša (video)

 –  

Najbrže i najjednostavnije rešenje za doručak ili večeru je pecivo – slano ili slatko, sve u zavisnosti od ličnih afiniteta domaćice i članova porodice. Kiflice su omiljeno pecivo na našem podneblju. Svaka domaćica ima barem nekoliko recepata za iste i minimum jedan omiljeni.

Domaće kiflice meke kao duša zvezda su svake trpeze  bez obzira da li su slane ili slatke. Pripremljene po receptu u nastavku možete ih filovati po izboru, sa sirom, džemom ili nadevom za picu. Testo je toliko mekano da kiflice ni sutradan neće biti suve i zadržaće svu svoju vazdušastost.

Iako većina misli da je za pripremu kiflica potrebno mnogo vremena i namirnica, to je greška. Mogu se napraviti za 20 minuta i to bez kvasca.

Isprobajte i ovaj recept, bićete nam zahvalni. Garantujemo!

Sastojci:

  • 2 ravne kašičice suvog kvasca
  • 250 ml mleka
  • 2 kašičice šećera
  • 700 g brašna
  • 1 kašičica soli
  • 120 ml ulja
  • 3 jajeta
  • 200 g sira
  • susam
  • jaje za premazivanje

Priprema:

  1. U toplo mleko stavite kvasac i šećer. Izmešajte. Zatim u to dodajte brašno i ostale sastojke. Zamesite mekano testo. Ostavite ga da dobro uskisne.
  2. Kad se lepo podigne premesite testo i izvaljajte ga oklagijom da bude baš tanko.
  3. Isecite na kaiševe širine 2 do 3 cm. Zatim na duži 10 cm tako da dobijete pravougaonike. Potom te pravougaonike zasecite na dva, tri mesta. Preko stavljati sir. Zamotajte kiflice i stavljajte u pleh koji ste obložili pek papirom.
  4. Zamotane kiflice premažite jajetom i pospite susamom i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C.
  5. Kiflice pecite dok ne dobiju lepu rumenu boju. Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com