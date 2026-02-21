Dokazano najkorisnija biljka na svetu: I hrana, i mleko, a i alkohol

Najkorisnija biljka na svetu s razlogom jeste kokosova palma. Ona je apsolutni šampion korisnosti iz više razloga.

Na društvenim mrežama postoje milioni snimaka sa preporukama za razne korisne biljke, kao i za proizvode koji se od tih biljaka prave. Ali, postoji jedna biljka koja je, ako tako može da se kaže, apsolutni šampion korisnosti.

Dakle, dokazano najkorisnija biljka na svetu sasvim zasluženo je kokosova palma. A evo i zašto:

Za neposrednu ishranu upotrebljava se meso kokosovog oraha, koje ima ukus sličan lešniku, a u unutrašnjosti ploda nalazi se i ukusno mleko koje odlično gasi žeđ. Od tog mleka može da se napravi i alkoholno piće, a sušenjem jezgra plodova dobija se takozvana Kopra – sirovina za izradu biljnih masti ili kokosovog margarina.

Od ostataka Kopre dobija se kokosovo brašno

Inače, za ishranu se mogu koristiti i mladi listovi kokosove palme, koji se nazivaju “palmin kupus“, ali su jestivi i pupoljci cvetova, prenosi k1.info.rs.

Pored toga, od soka iz odrezanih pupoljaka, pravi se jedna vrsta zaslađivača. Rafinisano palmino ulje se koristi u nekim dijetama, kao i u izradi nekih farmaceutskih i kozmetičarskih proizvoda. Uljane pogače služe za ishranu stoke, a palma u cvetu je pravi raj za pčele.

Međutim, ni to nije sve. Stabla kokosove palme upotrebljavaju se u građevinarstvu, za izradu nameštaja, u proizvodnji hartije i kao ogrev. Lišće se koristi kao suncobran ili kišobran, potom za izradu asura i za pokrivanje kuća

Od lakih, elastičnih i jakih vlakana otpornih na vodu, prave se tepisi, otirači, konopci, mreže, korpe, četke i metle. Tvrda ljuska kokosovih oraha koristi se za izradu dugmadi, kašika i malih ukrasnih predmeta. Polovinu tih ljusaka domoroci u tropskim krajevima koriste kao posuđe, a otpaci služe za dobijanje uglja.

A od masnoće koja preostane prilikom prerade, prave se sapuni i sveće. I, šta kažete? Posle svih ovih podataka, da li smo vas uverili da je kokosova palma zaista najkorisnija biljka na svetu?

