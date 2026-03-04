Najlepša i najukusnija posna proja: Melem za creva, postaće vam omiljena večera

Recept za ovu posnu proju je predivan. Najlepša posna proja idealan je dodatak uz drugo posno jelo i kao savršen doručak, užina ili večera,.
Vreme je posta, kada domaćice u pripremaju posnu hranu. Proja zauzima posebno mesto, a ovo je najlepša i najukusnija posna proja. Ne može da joj odoli niko, jer ukus je savršen.
Recept za najbolju i najukusniju posnu proju za koju mnogi smatraju da nije ista kao kad u nju ubacimo jaja i jogurt. Recept za ovu posnu proju je predivan i isprobaćete odmah prvom prilikom.
Domaćice u kuhinji pripremaju posnu hranu ovih dana, što slaniše što slatkiše i niko ne može da im odoli jer ukus je jedinstven, iako u njima nema mrsnih sastojaka.
Kada je reč o omiljenim jelima, proja zauzima posebno mesto, savršena je za doručak, večeru, užinu ili ručak. Ovo je jednostavan recept koji će vas sigurno oduševiti i garantovano nećete pogrešiti!
Osim toga, najlepša posna proja je idealan dodatak koji može da se jede umesto hleba uz punjene paprike, sarmu, ali i kao doručak ili večera uz šolju jogurta i domaću pršutu. Sočna i savršeno ukusna posna proja, najbolji večera koji se brzo se pravi.
Takva je i posna proja, za koju mnogi smatraju da nije ista kao kad u nju ubacimo jaja i jogurt, ali recept za ovu posnu proju je predivan i isprobaćete odmah prvom prilikom.
Najlepša i najukusnija posna proja – sastojci:
- 3 šolje kukuruznog brašna
- 2 šolje belog brašna
- 2 šolje kisele vode
- 1,5 šolja ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- so
Priprema:
U činiju sipajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, promešajte pa dodajte kiselu vodu i ulje. Sve dobro izmešajte varjačom, dok se ne sjedini.
Tepsiju obložite pekarskim papirom, izlijte smesu za proju, pa pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata.
Ukoliko više volite oblik mafina, sipajte smesu u silikonske ili u teflonske kalupe. Ovo će vam biti najlepša posna proja koju ste napravili.
Prijatno!
(Ona.rs)
