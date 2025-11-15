Najopasniji deo piletine: Prepun je bakterija i parazita, a mnogi ga obožavaju

Pluća, rep i koža piletine kriju bakterije i parazite koje ni kuvanje ne uništava u potpunosti.

Ovo je deo piletine koji je preplavljen parazitima i bakterijama, a jedu ga skoro svi

Piletina je namirnica koja je veoma popularna zbog svoje široke primene, ali i zbog svoje pristupačne cene. Rado je viđen gost svake trpeze i omiljena vrsta mesa kod većine mališana.

Međutim, postoji jedna vrlo važna stvar kada je ovo meso u pitanju, a to je da postoje delovi piletine koje ne smemo jesti.

Mnogi ih sa uživanjem konzumiraju ne znajući da oni sadrže veliki broj parazita koji mogu naškoditi organizmu.

Pileća pluća

Pluća su prepuna bakterija i parazita. Čak ni kuvanje na visokim temperaturama, nećete uspeti sve da ih eliminiše. Postoje i bakterije koje su otporne na visoke temperature, samim tim opasnost je veća.

Pileći rep

Koliko god da volite ovaj deo na tanjiru, trudite se da ga izbegavate. Na pilećem repu nalazi se mnoštvo bakterija i parazita koje mogu imati veoma štetan uticaj na vaš organizam.

Pileća koža

Mnogi su uvereni da pileća koža sadrži veliku količinu kolagena, ali to je daleko od istine. Ona sadrži mnogo masti, ali i mnogo štetnih bakterija i parazita. Ako je pojedete previše, naškodiće vašem organizmu.

Zdravije alternative

Ako volite bogat ukus piletine, birajte delove koji su sigurniji i nutritivno vredniji:

Pileća prsa – sadrže mnogo proteina i malo masti.

– sadrže mnogo proteina i malo masti. Batak i karabatak – ukusni, a uz pravilnu termičku obradu bezbedni.

Fileti – praktični za brzu pripremu i zdravu ishranu.

Piletina jeste jedna od najomiljenijih namirnica na svetu, ali nije svaki njen deo bezbedan za konzumaciju. Pluća, rep i koža mogu sadržati bakterije i parazite koje ni visoka temperatura ne uništava u potpunosti. Zato je važno da birate zdrave i proverene delove mesa, da ga pravilno pripremate i da izbegavate one koji mogu ugroziti vaše zdravlje.

Na taj način, piletina ostaje ukusna i sigurna namirnica na vašoj trpezi.

❓ Česta pitanja o piletini

Kako da prepoznam pokvarenu piletinu?

Pokvarena piletina ima neprijatan miris, sivkastu boju i lepljivu teksturu. Ako primetite bilo koji od ovih znakova, nemojte je koristiti.

Koji su najbezbedniji delovi piletine?

Pileća prsa i bataci su najbezbedniji, pod uslovom da se pravilno termički obrade.

Da li pranje piletine uklanja bakterije?

Ne. Pranje piletine može čak da raširi bakterije po kuhinji. Najsigurniji način je temeljno kuvanje ili pečenje.

Na kojoj temperaturi je piletina bezbedna za jelo?

Unutrašnja temperatura mesa treba da dostigne najmanje 75°C da bi bila sigurna za konzumaciju.

