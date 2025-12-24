Najopasniji je jedan deo piletine, prepun je parazita i bakterija a mnogi obožavaju da ga jedu

Mnogi sa uživanjem konzumiraju jedan deo piletine ne znajući da oni sadrže veliki broj parazita koji mogu naškoditi organizmu.

Najopasniji je jedan deo piletine, prepun je parazita i bakterija a mnogi ga obožavaju.

Ako volite da jedete piletinu, ove stvari je korisno znati.

Piletina je namirnica koja je veoma popularna zbog svoje široke primene, ali i zbog svoje pristupačne cene. Rado je viđen gost svake trpeze i omiljena vrsta mesa kod većine mališana.

Međutim, postoji jedna vrlo važna stvar kada je ovo meso u pitanju, a to je da postoje delovi piletine koje ne smemo jesti.

Mnogi ih sa uživanjem konzumiraju ne znajući da oni sadrže veliki broj parazita koji mogu naškoditi organizmu.

Pileća pluća

Pluća su prepuna bakterija i parazita. Čak ni kuvanje na visokim temperaturama, nećete uspeti sve da ih eliminiše. Postoje i bakterije koje su otporne na visoke temperature, samim tim opasnost je veća.

Pileći rep

Koliko god da volite ovaj deo na tanjiru, trudite se da ga izbegavate. Na pilećem repu nalazi se mnoštvo bakterija i parazita koje mogu imati veoma štetan uticaj na vaš organizam.

Pileća koža

Mnogi su uvereni da pileća koža sadrži veliku količinu kolagena, ali to je daleko od istine. Ona sadrži mnogo masti, ali i mnogo štetnih bakterija i parazita. Ako je pojedete previše, naškodiće vašem organizmu.

Iako je piletina jedna od najčešće korišćenih i najukusnijih namirnica, pojedini njeni delovi mogu biti ozbiljna pretnja po zdravlje. Pluća, rep i koža često sadrže parazite i bakterije koje ni visoka temperatura ne može u potpunosti uništiti.

Zato, ako želite da sačuvate zdravlje i izbegnete moguće infekcije, birajte pažljivo koje delove piletine stavljate na tanjir.

Piletina može biti zdrava i hranljiva – ali samo ako se pravilno priprema i jedu bezbedni delovi mesa.

(Novosti Nedelje)

