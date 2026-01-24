Najopasniji je ovaj deo piletine: Omiljen mnogima, a prepun parazita i bakterija

Mnogi vole da jedu ovaj deo piletine ne znajući da može biti opasno po zdravlje. Pileća pluća, rep i kožu ne bi trebalo nikako jesti.

Postoje delovi piletine koje ne smemo jesti. Ako volite da jedete piletinu, ove stvari je korisno znati. Jedan deo piletine prepun je parazita i bakterija, a mnogi ga obožavaju.

Piletina je namirnica koja je veoma popularna zbog svoje široke primene, ali i zbog svoje pristupačne cene. Rado je viđen gost svake trpeze i omiljena vrsta mesa kod većine mališana.

Međutim, postoji jedna vrlo važna stvar kada je ovo meso u pitanju, a to je da postoje delovi piletine koje ne smemo jesti.

Mnogi ih sa uživanjem konzumiraju ne znajući da oni sadrže veliki broj parazita koji mogu naškoditi organizmu.

Pileća pluća

Pluća su deo piletine koja su prepuna bakterija i parazita. Čak ni kuvanje na visokim temperaturama, nećete uspeti sve da ih eliminiše. Postoje i bakterije koje su otporne na visoke temperature, samim tim opasnost je veća.

Pileći rep

Koliko god da volite ovaj deo na tanjiru, trudite se da ga izbegavate. Na pilećem repu nalazi se mnoštvo bakterija i parazita koje mogu imati veoma štetan uticaj na vaš organizam.

Pileća koža

Mnogi su uvereni da pileća koža sadrži veliku količinu kolagena, ali to je daleko od istine. Ona sadrži mnogo masti, ali i mnogo štetnih bakterija i parazita. Ako je pojedete previše, naškodiće vašem organizmu.

(Novosti Nedelje)

