Najotrovnije voće koje jedete skoro svaki dan: U jednoj šaci krije se do 22 različita pesticida, a deca ga obožavaju

Najotrovnije voće koje jedete već godinama drži prvo mesto po pesticidima. Saznajte šta zaista jedete i kako da smanjite rizik na minimum.

Najotrovnije voće koje jedete ne raste u tropima i nema egzotično ime. To je obična jagoda iz lokalnog supermarketa, ona ista koju mažete detetu po palačinki za doručak. Američka neprofitna organizacija EWG svake godine objavljuje listu „Dirty Dozen“, i jagoda je već šest godina zaredom prvak u kategoriji koju niko ne želi da osvoji.

Zašto je baš jagoda voće prepuno hemije

Jagoda je mekana, vodenasta i raste tik uz zemlju. Plesni, bube i gljivice je obožavaju koliko i ljudi. Da bi stigla do police bez fleka, prska se desetinama puta tokom sezone. Laboratorija EWG-a pronašla je tragove do 22 različita pesticida na jednom uzorku jagoda, uključujući fungicide koji se u nekim zemljama EU vode kao sumnjivi karcinogeni.

Problem nije jedan pesticid. Problem je koktel. Niko ne testira šta se dešava kada se deset hemikalija nađu istovremeno u vašem stomaku, jer je broj kombinacija praktično beskonačan. Zbog toga su jabuke praktično najotrovnije voće koje jedete.

Koje voće se jede za doručak sa pesticidima

Pored jagoda, na vrhu liste „prljave dvanaestorke“ stalno se vrte iste face. Breskve, nektarine, jabuke, grožđe i borovnice. Sve mekano voće sa tankom korom ili bez nje. Kora je prirodni štit, a kada je nema, hemija ulazi pravo u meso ploda. Pranjem skinete prašinu i deo površinskih ostataka, ali sistemski pesticidi koje biljka upija kroz korenje ostaju unutra zauvek.

Da li je organska jagoda rešenje

Organska jagoda ima do 95 odsto manje sintetičkih pesticida od konvencionalne, ali nije sterilna. I organski uzgoj koristi dozvoljene preparate na bazi bakra i sumpora. Razlika je u tome što su ti preparati prirodnog porekla i razgrađuju se brže. Cena je dvostruka, što za prosečan budžet znači da se organsko uzima selektivno, samo za ono što deca jedu najviše.

Kako da smanjite količinu pesticida u voću za 80 odsto

Zaboravite ribanje četkicom i skupe sprejeve iz reklama. Najefikasnija metoda košta dinar i traje petnaest minuta. Istraživanje Univerziteta Masačusets objavljeno u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“ pokazalo je da rastvor sode bikarbone uklanja znatno veći deo površinskih pesticida od obične vode ili komercijalnih deterdženata za voće.

Stavite jednu kašičicu sode bikarbone na litar hladne vode

Potopite voće na 12 do 15 minuta, ne duže

Isperite pod mlazom hladne vode i osušite peškirom

Za sistemske pesticide ovo neće pomoći. Tu jedino organski uzgoj ili sopstvena bašta rade posao.

Šta je zapravo „Dirty Dozen“ lista

To je godišnji rang dvanaest vrsta voća i povrća sa najvećom koncentracijom pesticidnih ostataka, koju objavljuje Environmental Working Group na osnovu testova američke agencije USDA. Cilj je da potrošač zna gde se isplati platiti organsko.

Voće sa pesticidima nije razlog da ga izbegavate

Lekari su jasni. Bolje je jesti konvencionalno voće nego ne jesti voće uopšte. Vlakna, vitamini i antioksidansi iz pet porcija dnevno daleko pretežu rizik od ostataka hemije, posebno kod odraslih. Kod male dece, trudnica i ljudi sa autoimunim bolestima priča je nijansiranija i tu se isplati birati pažljivije.

Kupujete li jagode po kilogramu ili ih zaobilazite otkako ste pročitali ovaj članak? Napišite u komentarima koje voće vam je najteže da pronađete u organskoj verziji

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com