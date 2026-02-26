Prema najnovijim istraživanjima ovaj popularni napitak u Srbiji i svetu ima potencijal da smanji rizik od demenecije.

Najpopularniji napitak u Srbiji može da smanji rizik od demencije ali samo ako se pije na 1 način.

Ako si ljubitelj jutarnje kafe, imamo dobre vesti

Novo veliko istraživanje pokazuje da umereno konzumiranje kafe može smanjiti rizik od demencije i usporiti pad pamćenja kako starimo. Rezultati sugerišu da postoji određena količina kofeina koja se povezuje sa boljim očuvanjem kognitivnih funkcija tokom vremena.

Prema nalazima naučnika koji su analizirali podatke iz velikih, dugotrajnih studija koje su pratile životne navike i zdravlje više od 130.000 ljudi tokom više decenija, najveći zaštitni efekat na mozak primećen je kod onih koji dnevno popiju oko 2 do 3 šolje obične (kofeinske) kafe. Ovaj nivo povezan je sa značajno nižim rizikom od razvoja demencije i sporijim opadanjem sposobnosti pamćenja u kasnijim godinama života, prenosi n1.info.rs.

Istraživanje takođe ukazuje da je ključni element kofein.

Jer ljudi koji piju kafu bez kofeina nisu imali isti efekat zaštite kao oni koji konzumiraju klasičnu verziju. To sugeriše da upravo kofein i drugi bioaktivni sastojci kafe verovatno imaju ulogu u očuvanju zdravlja mozga.

Važno je napomenuti da kafa nije „čudotvorni lek“ — njen efekat je samo deo šire slike zdravih životnih navika. Ipak, za one koji već uživaju u kafi kao delu svoje svakodnevne rutine, umerena količina može biti više od običnog rituala — može predstavljati mali, ali značajan doprinos dugoročnom zdravlju mozga.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

