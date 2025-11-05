Najskuplji na svetu: Tajna vilenjačkog meda, kojeg zovu i „ludi“, krije se fascinantnoj legendi!

Do ovog meda se jako teško dolazi. Osim što je izuzetno vredan proizvod, vilenjački med je i vrlo redak proizvod.

Ako ste mislili da su najskuplje namirnice na svetu tartufi i posebne vrste školjki, prevarili ste se jer jedan med tu zauzima posebno mesto.

Vilenjački med košta čak 5.000 evra po kilogramu. Ovaj med je tako poseban zbog načina i mesta proizvodnje.

Pčele ga, naime, proizvode duboko, metrima ispod zemlje, u gudurama pećine u Turskoj.

Elvish honey – vilenjački med jedan je od najluksuznijih i najtraženijih proizvoda na svetu.

Vilenjački med ima sljedeće karakteristike:

– zlatna boja, više ili manje tamnog intenziteta, ovisno o vrsti obrade i starosti vrcanog meda

– tečne je viskozne konzistencije koja se ne kristališe lako

– miris i okus su vrlo intenzivni i aromatični. Podsećaju na suvo voće, posebno na orase, rogač, urme i suve smokve.

Takođe, postoje i nijanse koje podsjećaju na kuvano vino.

Krajnji rezultat je toliko dobar proizvod da je nazvan “medom bogova”.

Svojstva vilenjačkog meda

Kontekst u kojem se ovaj med vadi i prerađuje daje mu vrlo posebna i jedinstvena svojstva:

– to je vrlo čist, 100% prirodan med

– vrlo je bogat mineralnim solima, posebno magnezijumom i kalijumom

– ima neverovatna nutritivna svojstva

– bogat je vitaminom C

– ima jedinstven aromatični profil

Kako se dolazi do ovog meda

Međutim, do ovog meda se jako teško dolazi. Osim što je izuzetno vredan proizvod, vilenjački med je i vrlo redak proizvod.

Gotovo je nemoguće pronaći ga u prodavnicama i supermarketima. Jedini način nabavke proizvoda je direktno od proizvođača u Turskoj.

Trenutne cene su oko 5.000 evra po kilogramu. Upravo iz tog razloga pakovanja koja se nalaze na tržištu velika su svega nekoliko grama i samim time koštaju “samo” nekoliko stotina evra.

Najčešće veličine su 170 i 250 grama.

