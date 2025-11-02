Najstarija pšenica na svetu zaboravljena kroz vekove, a nismo ni svesni koliko je zdrava!

Polba je pšenica i jedna od retkih biljaka na zemlji koja je preživela u svom izvornom obliku, pa je stoga najpogodnija za ljudsko telo.

Sadrži praktično sve korisne supstance neophodne za normalno funkcionisanje organa i sistema. Čisti organizam i služi u korist probavnom traktu.

Poludivlja, najstarija vrsta pšenice, žitarica sa filmastim zrnom i krhkim klasovima je vredan, ali zaboravljen dijetetski proizvod. Drugi njeni nazivi – spelta, emmer, bifurcate. Nemci i Šveđani ovu pšenicu zovu dinkel, Amerikanci – kamud.

To je visokoproteinski, niskokalorični proizvod koji sadrži sve nezamenljive makro- i mikroelemente, aminokiseline, vitamine. Protein žitarica se lako vari bez izazivanja alergijskih reakcija.

Zdravstveni benefiti

Polba je nutritivno veoma vredna namirnica.

Odličan je izvor proteina – u 100 g ove žitarice nalazi se 12 g proteina. Kada se kombinuje sa drugom biljnom hranom, poput mahunarki, nudi kompletan izvor proteina. To znači da obezbeđuje adekvatnu količinu esencijalnih amino-kiselina važnih za zdravlje. Prema istraživanju objavljenom u Journal of Food Agriculture and Environment, polba sadrži njih čak osam: treonin, valin, izoleucin, leucin, tirozin, fenilalanin, lizin, metionin.

Obiluje i važnim vitaminima i mineralima. Pre svega, tu su gvožđe (prenos kiseonika do svih ćelija tela), magnezijum (proizvodnja energije, zdravlje kostiju, dobar san), cink (ćelijski rast i razvoj) i vitamin B6 ili nijacin (proizvodnja energije, zdravlje kože, kose i noktiju) , ali i antioksidansi poput polifenola, karotenoida, fitosterola i selena, koji štite od čitavog niza bolesti uključujući srčana i neurodegenerativna oboljenja, osteoporozu, šećernu bolest, kancer…

Kako da pripremite polbu

Osnovni recept za kuvanje polbe

Očistite i operite zrna polbe. Preporučujemo da je zatim ostavite da se namače u vodi preko noći – jer ćete pokrenuti proces klijanja (a time i „probuditi“ korisne enzime), a i žitarica će se brže i lakše skuvati. Stavite je da se kuva u odnosu 1:3 (jedna škola polbe i tri šolje vode). Kada voda proključa, smanjite vatru i kuvajte između 25 i 45 minuta, u zavisnosti od toga da li ste prethodno namakali u vodi ili ne.

Kada imate skuvanu pšenicu, veoma je lako pripremiti raznovrsne ukusne i brze obroke. Zato preporučujemo da jednom nedeljno skuvate veću količinu polbe i dobro ocenjenu je čuvate u frižideru u posudi sa poklopcem. A mi van nudimo i nekoliko ideja za obroke s kuvanim polbom koje možete pripremati tokom nedelje.

