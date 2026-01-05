Najštetnije namirnice u frižideru, mnogi ih obožavaju, a bolje da ih bacite nego da ih pojedete

Često gomilamo hranu u frižideru ne razmišljajući o tome koliko je zdrava. U najštetnije namirnice u frižideru spada i majonez.

Namirnice koje mnogi obožavaju spadaju u četiri najštetnije namirnice koje se mogu zateći u frižideru, za koje imate više koristi ako ih bacite nego da ih pojedete.

Često ne razmišljamo šta kupujemo i koliko je ta hrana zdrava pa gomilamo sve i svašta u frižideru. Iz tog razlog vam predstavljamo spisak najnezdravijih namirnica koje je najbolje ne kupovati, kako ne bismo pali u iskušenje da ih jedemo.

Majonez

Jedete ga često? Onda vam je jasno zbog čega se masnoće talože na vaše krvne sudove, a kilogrami tako lako lepe. Istina je da majonez nije loš ako njegov unos ograničite na dve kašičice, koje sadrže oko 60 kalorija i 6,7 grama masnoće. Ali ako za jedan obrok pojedete oko četvrtinu šoljice, unećete 360 kalorija i 40 grama masnoće. Zato umesto majoneza radije birajte senf, ren ili sirni namaz.

Sokovi

Zaslađena pića, ledeni čajevi i gazirani napici, pa čak i oni koji sadrže veštačke zaslađivače najveći su neprijatelji vitke linije jer otvaraju apetit, nemaju nutritivnu vrednost i samo su bespotrebno gomilanje kalorija. Obična voda najbolja je za hidrataciju organizma. Ako volite pića sa ukusom, sami napravite omiljeni čaj, stavite malo meda i limuna, pa ga čuvajte u staklenoj flaši. Dobićete ukusno i zdravo piće bez suvišnih kalorija.

Mesne prerađevine

Salame, suhomesnate kobasice, viršle i paštete uglavnom se prave od mesa najlošijeg kvaliteta, a obiluju konzervansima, aditivima i masnoćama. Osim toga, sadrže i velike količine soli, zbog čega povećavaju rizik od oštećenja bubrega i visokog krvnog pritiska, a ne preporučuje se da se jedu češće od jednom nedeljno.

Smrznuti pomfrit

Ova verzija krompira posebno je draga najmlađima, a ljudi ga često kupuju zbog uštede vremena jer je unapred isečen. Ipak, on nije dobar za zdravlje i spada u najštetnije namirnice jer sadrži velike količine soli i konzervansa. Nutricionisti savetuju da je najbolje jesti kuvani krompir ili onaj koji je pečen u ljusci.

(Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com