Najštetniji slatkiš koji možete da pojedete: Pun teških metala, a mnogi ga obožavaju

Najštetniji slatkiš proizvodi se od kakaoa, a konzumiranje većih količina može biti štetno po zdravlje jer je pun teških metala.

Najštetniji slatkiš koji možete da pojedete prepun je teških metala. Mnogi ih obožavaju a proizvodi od kakaoa sadrže visoke nivoe toksičnih teških metala. Konzumiranje većih količina može biti štetno.

Prema rezultatima nove studije koja je sprovedena na Univerzitetu Džordž Vašington mnogi proizvodi od kakaoa sadrže zabrinjavajuće nivoe toksičnih teških metala.

Istraživači su analizirali 72 namirnice na bazi kakaoa tokom osam godina, uključujući crnu čokoladu, koja se često hvali kao zdrava. Rezultati su pokazali da 43% proizvoda sadrži više olova nego što je dozvoljeno, dok je 35% premašilo dozvoljene granice kadmijuma.

Provereno 72 proizvoda

Poseban šok za istraživače je bio podatak da je čokolada na bazi organskog kakaoa imala više olova i kadmijuma u odnosu na neorganske proizvode, tvrde istraživači. Nije najjasnije da li zagađenje teškim metalima može poticati iz zemljišta ili tokom samog procesa proizvodnje čokolade.

Iako jedna pojedena porcija ovih proizvoda od kakaoa možda ne predstavlja značajan zdravstveni rizik, konzumiranje većih količina može biti štetno.

– Svi volimo čokoladu, ali je važno uživati ​​umereno, kao i s drugim namirnicama koje sadrže teške metale, uključujući velike ribe poput tune i neoprani smeđi pirinač – rekla je Lajt Frejm, lider istraživanja.

Ona je s timom proveravala čak 72 proizvoda na bazi kakaoa. Kako je istakla Frejmova, praktično je nemoguće izbeći teške metale u hrani, te je važno biti oprezan šta jedete i koliko.

Najštetniji slatkiš izaziva ozbiljne posledice

Teški metali mogu da izazovu ozbiljne posledice po zdravlje. Izlaganje olovu može izazvati visok krvni pritisak, probleme sa mozgom, bubrezima i reproduktivnim organima.

Simptomi trovanja olovom uključuju sledeće:

glavobolja

bolovi u stomaku

zatvor

bolovi u mišićima i zglobovima

problemi sa spavanjem

umor

nervoza i gubitak seksualne želje.

Sa druge strane, toksičnost kadmijuma može rezultirati sledećim simptomima:

drhtavica

groznica

bolovi u mišićima

hronično izlaganje može dovesti do oboljenja bubrega, kostiju i pluća.

Prethodno istraživanje koje je sproveo Consumer Reports otkrilo je prisustvo kadmijuma i olova u 28 vrsta crne čokolade.

Međutim, istraživanje Univerziteta Tulane je pokazalo da je najštetniji slatkiš. Samo jedan brend tamne čokolade premašio međunarodne granice za kadmijum, dok je samo četiri tamne čokoladne table imale nivoe kadmijuma koji bi mogli predstavljati rizik za malu decu.

Naučnici su poručili da konzumiranje tečnih čokoladnih preliva sasvim sigurno bez obzira da li je u pitanju crna ili mlečna čokolada.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com