Najukusniji dodatak za meso: Pravi se od krompira, na poseban način (video)

Za veoma kratko vreme napravite najukusniji dodatak za meso. Pravi se od krompira i na jednostavan ali poseban način.

Najukusniji dodatak za meso od krompira pravi se po ovom receptu, za samo nekoliko minuta. Najveća vrednost je što su svi sastojci ukusni i zdravi.

Isprobajte

Ukoliko nekada ne znate šta biste napravili kao dodatak za meso ili jednostavno želite da isprobate novu verziju jela sa krompirom, ovaj recept je prava stvar za vas.

Najveća prednost jeste što su sastojci ukusni i zdravi, a sve se pravi za samo nekoliko minuta.

Potrebno je:

500 gr krompira

1 šargarepa

2 struka mladog luka

3 kašike rendanog kačkavalja

3 kašike kockica feta sira

3 čena izdrobljenog belog luka

1/2 kašičice mlevene slate paprike

1 jaje

mala kockica maslaca

peršunov list

mleveni biber

so

Za paniranje:

2 jaja

malo prezli

ulje

Priprema:

Skuvati krompir u ljusci, ljusku skinuti, pa ispasirati krompir. Dodati kockicu maslaca, da se istopi u krompiru.

Potom i jedno jaje, a zatim i 3 čena izdrobljenog/iseckanog belog luka i sve sjediniti mikserom. Dodajte bibera i slatku papriku, ponovo izmiksati, dodati i so, pa opet izmiksati.

Staviti mladi luk, 3 kašike rendanog kačkavalja, veću kocku feta sira, kuvanu šargarepu i peršunov list.

Ostaviti malo u zamrzivaču, pa vaditi kašičicom, valjati u prezle, pa u jaja i pržiti.

