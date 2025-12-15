Najukusniji i najzdraviji doručak za poneti po receptu slavnog kuvara, gotov za samo 10 minuta

Slavni kuvar otkrio je briljantan recept za najukusniji i najzdraviji doručak za poneti koji se sastoji od manga i jogurta.

Najukusniji i najzdraviji doručak za poneti gotov je za samo nekoliko minuta, a sastoji se od posudice napunjene slojevima jogurta i manga.

Slavni kuvar Džejmi Oliver poznat je po jednostavnim i ukusnim receptima koje neretko otkriva na internetu i televiziji. Sada je otkrio briljantan recept za doručak koji uključuje odlične namirnice poput jogurta i manga, a gotov je za samo nekoliko minuta.

Najukusniji i najzdraviji doručak uključuje super sastojke, poput manga i jogurta. Džejmi ga je nazvao ‘malim posudicama sunca’ zbog vrlo efektnog izgleda. Jelo koje sadrži vanilu i granolu zaista je lako za pripremiti, a predstavlja izuzetno zdravu i ukusnu varijantu doručka za čije preskakanje nedostatak vremena zaista ne može da bude izgovor.

Svi sastojci se slažu u čašu, pa je ovakav doručak i te kako i praktičan jer ga se može poneti i na posao. ‘Ove male posudice sunca čine zdrav doručak ili desert, za uživanje dok ste u pokretu’, kaže Džejmi.

Posudice napunjene slojevima jogurta i manga savršena su opcija za sve one koji žele da imaju zdrav početak dana.

Sastojci:

Jedan zreli mango

Jedna kašičica ekstrakta vanile

180 g običnog jogurta

100 g mlevene granole

Priprema:

Prema Džejmijevim uputstvima, prvo je potrebno oljuštiti mango i ukloniti mu košticu, a zatim ga staviti u blender i miksati sve dok se ne dobije glatka smesa. Alternativno, umesto miksanja, mango možete naseckati na manje komadiće.

U maloj posudi pomešajte jogurt i vanilu. Uzmite staklenu posudicu i stavite sloj jogurta s vanilom, a zatim dodajte preko mango i za sam kraj stavite sloj granole. Slojeve ponavljate sve dok ne potrošite sve sastojke.

Ovaj zdravi doručak za poneti gotov je za samo nekoliko minuta, a mango možete zameniti i bilo kojim drugim voćem. Isprobajte verziju s kruškom, bananom ili pak bobičastim voćem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com