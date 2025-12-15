Najukusniji i najzdraviji doručak za poneti po receptu slavnog kuvara, gotov za samo 10 minuta

Najukusniji i najzdraviji doručak za poneti gotov je za samo nekoliko minuta, a sastoji se od posudice napunjene slojevima jogurta i manga.
Slavni kuvar Džejmi Oliver poznat je po jednostavnim i ukusnim receptima koje neretko otkriva na internetu i televiziji. Sada je otkrio briljantan recept za doručak koji uključuje odlične namirnice poput jogurta i manga, a gotov je za samo nekoliko minuta.
Najukusniji i najzdraviji doručak uključuje super sastojke, poput manga i jogurta. Džejmi ga je nazvao ‘malim posudicama sunca’ zbog vrlo efektnog izgleda. Jelo koje sadrži vanilu i granolu zaista je lako za pripremiti, a predstavlja izuzetno zdravu i ukusnu varijantu doručka za čije preskakanje nedostatak vremena zaista ne može da bude izgovor.
Svi sastojci se slažu u čašu, pa je ovakav doručak i te kako i praktičan jer ga se može poneti i na posao. ‘Ove male posudice sunca čine zdrav doručak ili desert, za uživanje dok ste u pokretu’, kaže Džejmi.
Posudice napunjene slojevima jogurta i manga savršena su opcija za sve one koji žele da imaju zdrav početak dana.
Sastojci:
- Jedan zreli mango
- Jedna kašičica ekstrakta vanile
- 180 g običnog jogurta
- 100 g mlevene granole
Priprema:
Prema Džejmijevim uputstvima, prvo je potrebno oljuštiti mango i ukloniti mu košticu, a zatim ga staviti u blender i miksati sve dok se ne dobije glatka smesa. Alternativno, umesto miksanja, mango možete naseckati na manje komadiće.
U maloj posudi pomešajte jogurt i vanilu. Uzmite staklenu posudicu i stavite sloj jogurta s vanilom, a zatim dodajte preko mango i za sam kraj stavite sloj granole. Slojeve ponavljate sve dok ne potrošite sve sastojke.
Ovaj zdravi doručak za poneti gotov je za samo nekoliko minuta, a mango možete zameniti i bilo kojim drugim voćem. Isprobajte verziju s kruškom, bananom ili pak bobičastim voćem.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com