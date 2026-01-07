Najveća jutarnja greška koju mnogi pravie: Zbog ove navike salo se lepi za stomak, a šećer skače do plafona

Milioni ljudi ovo rade čim ustanu, a ne znaju da je to najveća greška! Zbog nje se salo lepi za stomak, a šećer skače do plafona.

Preskakanje doručka je najveća greška koja pokreće domino efekat – salo se lepi za stomak, a šećer skače do plafona.

Jutro je ključni deo dana, ali zbog brojnih obaveza mnogi automatski preskoče najvažniji obrok – doručak. To, međutim, nije samo loša navika. Time telu uskraćujete energiju kad mu je najpotrebnija – a ono vam to kasnije naplati, i to skupo.

Otkrivamo zašto ova jutarnja navika uništava vaše zdravlje i šta lekari preporučuju kao najbolje rešenje.

Kako preskakanje doručka diže insulin i lepi salo na stomak?

Preskakanje doručka pokreće domino efekat u telu. On se završava nagomilavanjem masnog tkiva, posebno oko stomaka.

Dijabetolog i endokrinolog dr Luiza Napiorkovska objašnjava zašto se to dešava:

“Nedostatak doručka direktno povećava koncentraciju insulina. To pogoršava stanje insulinske rezistencije. Visoke koncentracije insulina izazivaju abdominalnu gojaznost, a negativno utiču i na mentalne funkcije.”

Lekari ističu da je ova jutarnja greška opasna za sve. Povećava rizik od gojaznosti i srčanih bolesti – i to upravo zbog te jedne, jednostavne greške zbog koje se salo lepi na stomak, a šećer skače do plafona.

Zašto je doručak ključan za regulaciju

Kod osoba koje već imaju probleme sa regulacijom šećera, opasnost je još izraženija. Studija iz 2015. godine, objavljena u prestižnom časopisu Diabetes Care, jasno pokazuje: pacijenti sa dijabetesom tipa 2 koji preskoče doručak imaju veći rizik od naglih skokova glukoze tokom dana.

Prof. Danijela Jakubović sa Univerziteta u Tel Avivu dodaje da preskakanje doručka pogoršava funkciju beta ćelija. Telo tada postaje nesposobno da reguliše šećer – i ulazi u začarani krug.

Vaš prvi korak ka boljem metabolizmu

Rešenje je, srećom, jednostavno. Prestanite da pravite ovu jutarnju grešku. Uvedite kvalitetan doručak i ne dozvolite da vam dan počinje praznim stomakom. To je najlakši korak ka smanjenju rizika od srčanih bolesti i višku kilograma.

Omogućiće vam da lakše topite salo sa stomaka, stabilizujete nivo šećera i vratite kontrolu nad sopstvenim telom. Zato već danas počnite dan drugačije — vaše telo pamti svaku odluku. A ova može biti ona koja vam menja život.

