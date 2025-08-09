Najveće čudo za masnu jetru: Pijte samo čašu ovog dragocenog napitka dnevno, najbolje ujutru na prazan želudac

Jedan od najcenjenijih prirodnih napitaka koji pomaže u detoksikaciji i regeneraciji jetre

Surutka je tečnost koja vam ostaje posle postupka sirenja mleka. Naime, ovaj postupak razdvaja mleko na čvrstu supstancu (skutu) i tečnu supstancu (surutku). Kozja surutka, u svom osnovnom obliku ili u obliku suplementa, postala je nezaobilazna namirnica među ljudima koji usvajaju zdrav način života.

Brojne studije potvrdile su da kozja surutka pomaže u mršavljenju, poboljšava probavu, jača kosti, a preporučuje se i osobama koje imaju dijabetes tipa 2.

Mogu da je konzumiraju i osobe sa alergijama, uključujući i decu. Često su mala deca alergična ili intolerantna na kravlje mleko zbog prisustva proteina kazeina. Za razliku od kravljeg, kozje mleko sadrži minimalnu količinu ovog proteina pa je većina ljudi tolerantna na kozje mleko.

Kako se pije kozja surutka?

Koja količina kozje surutke je potrebna, poželjna i dozvoljena na dnevnom nivou, može zavisiti od cilja koji imamo. Optimalna dnevna količina je pola litre, a najdelotvornija je ako je pijete ujutro, na prazan želudac. Sportistima i osobama koje redovno vežbaju kozja surutka se preporučuje i nakon treninga.

Treba napomenuti da osobe koje imaju problema sa bubrezima ne bi trebalo da preteruju sa kozjom surutkom zbog visokog sadržaja proteina.

Kozja surutka u narodnoj medicini koristi se već vekovima. Hipokrat ju je savetovao za jačanje imuniteta i protiv iscrpljenosti. Danas se konzumacija kozje surutke savetuje osobama sa različitim zdravstvenim stanjima, poput oboljenja jetre, ali važno je napomenuti da ova namirnica ne garantuje izlečenje, ali može povoljno da utiče na ozdravljenje.

Kozja surutka za pluća

Iako uzimanje kozje surutke kao dodatka ishrani tokom šest nedelja može ukloniti probleme sa otežanim disanjem, ono ne može da poboljša funkciju pluća i kvalitet života ljudi koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP). Dakle, kozja surutka pomaže u čišćenju pluća, ali nije dovoljno efikasna da bi izlečila bolesti pluća.

Kozja surutka za jetru

Kozja surutka koristi se i kao prirodni čistač jetre. Osobama koje imaju masnu jetru preporučuje se da ujutro, dva sata pre doručka, popiju dve čaše kozje surutke. Ovo naravno neće samo od sebe rešiti problem pa je neophodno promeniti i način ishrane – izbaciti prerađene proizvode i masnu hranu, a povećati unos proteina. Kozju surutku ne bi trebalo piti duže od dve nedelje.

