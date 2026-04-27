Najviše kolagena ima u ovim namirnicama, nemojte da trošite pare na skupe suplemente

U ovim namirnicama ima najviše kolagena. Mnogi bacaju pare na suplemente, a prave kardinalnu grešku zbog koje ga ne iskorišavanju maksimalno iz hrane
Kolagen je postao popularan suplement među onima koji žele da uspore starenje i očuvaju mladalački izgled. Iako se često reklamira kao čudotvorni protein za podmlađivanje, stručnjaci upozoravaju da efekti nisu tako jednostavni. Kolagen je ključan za zdravlje kože i zglobova.
Kolagen je jedan od najvažnijih proteina u ljudskom telu. Odgovoran je za elastičnost kože, zdrave zglobove i čvrstinu ligamenata, kose i noktiju. Nakon 25–30 godina, sinteza kolagena se usporava, pa sve više ljudi traži prirodne proizvode bogate kolagenom.
Evo koje namirnice sadrže kolagen, a koje pomažu u njegovoj proizvodnji.
Hrana koja sadrži prirodni kolagen
Najviše kolagena nalazi se u proizvodima životinjskog porekla. A kvalitet sirovina je ovde posebno važan.
1. Čorbe i supe od kostiju
Jedan od najbogatijih izvora prirodnog kolagena. Posebno su cenjene čorbe napravljene od goveđih i telećih kostiju, hrskavice i zglobova, kuvane na laganoj vatri 6–12 sati. Ova čorba sadrži kolagen, želatin, aminokiseline i minerale.
2. Pihtije
Pihtije su prava riznica kolagena. Kada se pravilno pripreme, bez nepotrebnih aditiva, pružaju odličnu podršku zglobovima i ligamentima.
3. Piletina i ćuretina
Koža ptičjih krila i vrata sadrži najviše vezivnog tkiva, što znači kolagen.
4. Riba
Morski kolagen se lakše vari od mesa. Koža lososa i riblje čorbe su posebno korisne.
Hrana koja stimuliše proizvodnju kolagena
Važno je ne samo dobiti kolagen iz hrane, već i pomoći telu da ga sintetiše.
- jaja (posebno žumance)
- punomasno mleko i puter
- sveži sir i pavlaka
- govedina i teletina
Sadrže aminokiseline (glicin, prolin), vitamine rastvorljive u mastima i mikroelemente neophodne za sintezu kolagena.
Saveti za maksimalno iskorišćavanje kolagena iz hrane
- Kuvajte čorbe polako na laganoj vatri.
- Dodajte punomasne mlečne proizvode u svoju ishranu, ali da budu domaći!
- Kombinujte proteinsku hranu sa povrćem.
- Redovno unosite namirnice u kojima ima dosta kolagena – voli konzistentnost.
Kolagen nije modni trend, već osnovna potreba tela. Prirodni proizvodi pomažu u održavanju zdrave kože, zglobova i celog tela bez nepotrebnih hemikalija.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
