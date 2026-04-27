Najviše kolagena ima u ovim namirnicama, nemojte da trošite pare na skupe suplemente

U ovim namirnicama ima najviše kolagena. Mnogi bacaju pare na suplemente, a prave kardinalnu grešku zbog koje ga ne iskorišavanju maksimalno iz hrane

Kolagen je postao popularan suplement među onima koji žele da uspore starenje i očuvaju mladalački izgled. Iako se često reklamira kao čudotvorni protein za podmlađivanje, stručnjaci upozoravaju da efekti nisu tako jednostavni. Kolagen je ključan za zdravlje kože i zglobova.

Kolagen je jedan od najvažnijih proteina u ljudskom telu. Odgovoran je za elastičnost kože, zdrave zglobove i čvrstinu ligamenata, kose i noktiju. Nakon 25–30 godina, sinteza kolagena se usporava, pa sve više ljudi traži prirodne proizvode bogate kolagenom.

Evo koje namirnice sadrže kolagen, a koje pomažu u njegovoj proizvodnji.

Hrana koja sadrži prirodni kolagen

Najviše kolagena nalazi se u proizvodima životinjskog porekla. A kvalitet sirovina je ovde posebno važan.

1. Čorbe i supe od kostiju

Jedan od najbogatijih izvora prirodnog kolagena. Posebno su cenjene čorbe napravljene od goveđih i telećih kostiju, hrskavice i zglobova, kuvane na laganoj vatri 6–12 sati. Ova čorba sadrži kolagen, želatin, aminokiseline i minerale.

2. Pihtije

Pihtije su prava riznica kolagena. Kada se pravilno pripreme, bez nepotrebnih aditiva, pružaju odličnu podršku zglobovima i ligamentima.

3. Piletina i ćuretina

Koža ptičjih krila i vrata sadrži najviše vezivnog tkiva, što znači kolagen.

4. Riba

Morski kolagen se lakše vari od mesa. Koža lososa i riblje čorbe su posebno korisne.

Hrana koja stimuliše proizvodnju kolagena

Važno je ne samo dobiti kolagen iz hrane, već i pomoći telu da ga sintetiše.

jaja (posebno žumance)

punomasno mleko i puter

sveži sir i pavlaka

govedina i teletina

Sadrže aminokiseline (glicin, prolin), vitamine rastvorljive u mastima i mikroelemente neophodne za sintezu kolagena.

Saveti za maksimalno iskorišćavanje kolagena iz hrane

Kuvajte čorbe polako na laganoj vatri.

Dodajte punomasne mlečne proizvode u svoju ishranu, ali da budu domaći!

Kombinujte proteinsku hranu sa povrćem.

Redovno unosite namirnice u kojima ima dosta kolagena – voli konzistentnost.

Kolagen nije modni trend, već osnovna potreba tela. Prirodni proizvodi pomažu u održavanju zdrave kože, zglobova i celog tela bez nepotrebnih hemikalija.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

