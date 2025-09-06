Najzdravija hrana na svetu: Najdugovečniji ljudi jedu ovo baš svaki dan!

Istraživanja su otkrila da postoji nekoliko namirnica koje najdugovečniji ljudi svakodnevno jedu, a kada im se pre ručka ili večere zakrče stomak, posežu za ovim zdravim grickalicama.

Iako i genetika verovatno igra veliku ulogu u očekivanom životnom veku u ovim regionima, istraživanja su otkrila da ne treba zanemariti ni kretanje, društvene odnose, nivo stresa i ishranu. Najveći obrok u danu u ovim predelima je doručak, a najmanji večera.

Najdugovečniji ljudi na svetu, posebno oni iz tzv. Plavih zona (Okinava u Japanu, Sardinija u Italiji, Ikarija u Grčkoj, Nikoja u Kostariki i Loma Linda u SAD), imaju zajedničke prehrambene navike koje se značajno razlikuju od zapadnog načina ishrane. Oni hranu ne koriste za uživanje, već kao alat za prevenciju bolesti.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi su uobičajena hrana u većini zajednica. Prema National Geographic-u, utvrđeno je da adventisti u Loma Lindi, koji svakodnevno jedu orašaste plodove, imaju duži životni vek, niži holesterol, manje upale i niži krvni pritisak od onih koji ne jedu često. „American Journal of Lifestile Medicine“ navodi da je ishrana u svih pet plavih zona biljna, dok je meso samo za povremenu konzumaciju. Zbog toga stanovnici većinu svojih masti u ishrani dobijaju iz hrane kao što su orasi i maslinovo ulje.

Papaja

Papaja je svakodnevna hrana za stanovnike Nicoiea u Kostariki i vrlo verovatno jedna od najzdravijih koju konzumiraju. Papaja je bogata vitaminima C, E i A, a takođe sadrži papaju za koju se zna da pomaže u smanjenju upale u telu.

Hleb od celog zrna

Najdugovečnijim ljudima na svetu zajedničko je da se drže podalje od belog hleba. Umesto toga, jedu hleb od celog zrna ili kiselo testo.

Avokado

Stanovnici Loma Linde su uglavnom adventisti sedmog dana. Osim što im je religija veoma važna, uglavnom jedu vegetarijansku hranu. Avokado je njihova glavna hrana. Prema članku „National Geographic-a“ o plavim zonama, avokado je koristan za snižavanje holesterola i sadrži 30 odsto više kalijuma nego banane. Takođe je utvrđeno da avokado pomaže u kontroli težine i smanjuje rizik od gojaznosti i dijabetesa tipa 2.

Banane

Osim papaje, stanovnici Nikojea svakodnevno jedu i banane, voće bogato kalijumom, vitaminom C i vlaknima. Konzumiranje dovoljno vlakana tokom dana je ključni deo zdrave ishrane. Vlakna mogu pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa, poboljšanju zdravlja srca, pa čak i smanjenju rizika od nekih karcinoma.

Crni pasulj

Crni pasulj je deo svakodnevne ishrane na Ikariji, u Grčkoj, i otkriveno je da ima svojstva efikasna u prevenciji raka i dijabetesa, kao i da je korisna za zdravlje srca.

Kafa

Kafa je jedna od osnovnih namirnica u najzdravijim zajednicama na svetu. Važno je kako se kafa pije. Stogodišnjaci ga uglavnom piju crno, bez šećera i mleka, možda samo sa kapljicom kajmaka. Ovo pomaže u sprečavanju preopterećenja šećerom.

Čaj

Ako ne volite kafu ili želite da izbegnete prekomerni unos kofeina, čaj bi mogao biti odlična alternativa. Na Okinavi, u Japanu, redovno se pije zeleni čaj u koji se dodaju jasmin i kurkuma. Zeleni čaj može pomoći u smanjenju rizika od određenih karcinoma, smanjenju upale u telu, ubrzanju metabolizma, pa čak i poboljšanju zdravlja mozga tokom vremena. Dok je zeleni čaj jedan od najzdravijih izbora čaja, mnogi drugi crni i biljni čajevi takođe imaju mnoge zdravstvene prednosti.

