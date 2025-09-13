Najzdravija hrana na svetu? Ova mahunarka jača srce, čisti creva i topi salo!

Sočivo – mala mahunarka sa velikim benefitima.

Ako tražite jednostavan način da unesete više proteina i vlakana u ishranu, sočivo je savršen izbor. Ova drevna mahunarka, poreklom iz jugozapadne Azije, jedna je od najstarijih kultivisanih biljaka i i danas zauzima značajno mesto u mnogim kuhinjama sveta, posebno u vegetarijanskoj i biljnoj ishrani.

Vrste sočiva

Sočivo dolazi u više oblika i boja, a svaka vrsta ima svoje osobenosti:

– smeđe i zeleno – najčešće korišćeno, čuva oblik prilikom kuvanja

– crveno – deli se na polovine, brže se kuva, često prisutno u indijskim jelima

– crno (Beluga) – atraktivne boje, zemljanog ukusa, pogodno i za namaze i gratine

– žuto – popularno u južnoazijskoj kuhinji, iznutra često crveno

Nutritivna vrednost

Jedna šolja kuvanog sočiva (oko 200 g) donosi oko 230 kalorija, skoro 18 g proteina i više od 15 g vlakana. Uz to, bogato je gvožđem, magnezijumom, cinkom, kalijumom i folnom kiselinom. Posebno se izdvaja visokim sadržajem polifenola i dijetalnih vlakana, koji su povezani sa prevencijom brojnih hroničnih oboljenja.

Zdravstvene prednosti

Bolje varenje – kombinacija rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana podstiče zdravu probavu i redovno pražnjenje creva.

Zaštita srca – sočivo pomaže u snižavanju holesterola i regulaciji krvnog pritiska, smanjujući rizik od bolesti srca.

Stabilan šećer u krvi – vlakna usporavaju varenje i sprečavaju nagle skokove glukoze, što je korisno osobama sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom.

Kontrola telesne težine – niskokalorično, a vrlo zasitno, pa pomaže u održavanju zdrave linije.

Jačanje imuniteta – bogato mineralima i prebiotičkim vlaknima, podržava imuni sistem i zdravlje creva.

Kako spremati sočivo

Priprema je brza i jednostavna. Potrebno je dobro isprati zrna, a zatim ih kuvati na laganoj vatri od 10 do 40 minuta, u zavisnosti od vrste. Može se prethodno potopiti ili ostaviti da proklija radi lakše apsorpcije hranljivih materija. Sočivo se najbolje slaže sa začinima poput kima, kurkume i bibera, a preporučuje se da so i kiseli sastojke dodajete tek na kraju kuvanja kako bi zadržalo oblik i teksturu.

(jutarnji.hr)

