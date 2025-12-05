Najzdravija na svetu: Zaboravljena Hipokratova supermoćna biljka čisti i oporavlja ceo organizam!

Mnogi stari narodi koristili su ovu biljku u ishrani i lečenju zdravstvenih tegoba, a među njima je prednjačio slavni Hipokrat

Potočarka (lat. Nasturtium officinale) je skromna ali vrlo dragocena biljka, a njena svjojstva znao je i slavni Hipokrat

O njenoj nutritivnoj vrednosti više nego dovoljno govori činjenica da sadrži veće količine gvožđa od spanaća i više vitamina C od limuna i narandže.

Poznata je kao jedna od najstarijih biljaka čija upotreba seže još u daleku istoriju. Mnogi stari narodi koristili su je u ishrani i lečenju zdravstvenih tegoba.

Sve koristi ove biljke

Mnogi stari narodi koristili su je u ishrani i lečenju. Hipokrat je cenio je ovu biljku i preporučivao je za lečenje pluća, zubobolje, bolesti grla, gušavosti i promuklosti. Kod starih Grka, Egipćana i Rimljana bila je poznata kao snažno sredstvo za vraćanje energije.

Egipatski faraoni naredili su svojim robovima svakodnevno ispijanje soka od potočarke kako bi održali snagu, a time i produktivnost. Sada je službeno međunarodno istraživanje proglasilo ovu lisnatu zelenu biljku trenutno najzdravijim povrćem na planetu, odnosno namirnicom broj 1. Naime, prema nedavnoj studiji, utvrđeno je da potočarka zaustavlja i smanjuje oksidativni stres, a takođe i pročišćava krv, potiče apetit i čisti telo od toksina.

Sok od potočarke

Mnogi ljudi piju sok od potočarke vrlo često, a preporučuje se i ispijanje razređeno s vodom u odnosu 1: 5. Preporučena doza je jedna čaša na svakih nekoliko dana, ne više od toga, jer može doći do nuspojava.

Sok od potočarke se može primeniti lokalno (spolja) u lečenju bilo koje vrste stanja kože i kose. Samo utrljajte sok na zahvaćena područja ili koristite sok u obliku obloga i možete rešiti problem gubitka kose i mnoge kožne probleme.

Za obloge od potočarke izdrobite malo lišće ove biljke i pomešajte s alkoholom, a zatim nanesite smesu na kritična područja i zamotajte zavojem. Ostavite oblog par sati, a zatim skinite i isperite područje hladnom vodom.

