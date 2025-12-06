Najzdravija riba iz konzerve: Jača srce i odlična je za mozak, jedite je bar 2 puta nedeljno

Konzervisane sardine su najzdravija riba, imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane.

Svakako, nije svaka konzervisana hrana loša. Konzervisane sardine odlične su za srce i mozak. Stručnjaci preporučuju da ih jedete dva do tri puta sedmično.

Iako ne važi za najzdraviju, hrana u konzervama ponekad dobro dođe jer je laka za prenošenje, štedi vreme pripreme obroka ili čak može biti kompletan obrok.

Konzervisanje hranu održava svežom i jestivom, pogotovo onu koja je sklona razvoju raznih patogena, a u procesu konzervisanja namirnice prolaze i proces sterilizacije.

Svakako, nije svaka konzervisana hrana loša.

Nutricionista dr Džes Kording kaže da je, prema mišljenju struke, najzdravija riba iz konzerve sardine. I druga konzervisana riba koja je pristupačan izvor proteina, ali i održiva i ne zahteva dugu pripremu ili kuvanje.

Kako objašnjava, primena konzervisane ribe u ishrani ima brojne zdravstvene prednosti, a najzdravija riba iz konzerve je sardina.

„Konzervisane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, pogotovo ako vam sveža nije dostupna“, rekla je dr Kording.

Kada jedemo sardine, dodaje dr Kording, unosimo veliku količinu proteina, vitamina D i protivupalnih omega-3 masnih kiselina. Maslinovo ulje daje mononezasićene masti zdrave za srce.

Stručnjaci preporučuju dve do tri porcije konzervisane ribe nedeljno, pomešano sa testeninom ili samostalno. Možete ih dodati i raznim salatama.

(Krstarica/Espreso)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com