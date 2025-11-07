Najzdravija riba na svetu: Bolja i od lososa, evo zašto treba da bude češće na vašem tanjiru

Zvanično najzdravija riba! Skuša u sebi krije više snage od lososa: čuva mozak i kosti, ključna je za trudnice i neophodna za nervni sistem!

Svi jure lososa, a prava super riba je skuša! U njoj se krije moć koja čuva mozak, nervni sistem i štiti od najtežih bolesti!

Malo ko razmišlja o realnoj koristi skuše koju ona ima za organizam, više se cene samo njene kvalitete ukusa. Ipak, ova riba nudi moćan hemijski sastav koji na određeni način deluje na organizam, čineći je boljom i od samog lososa.

U hemijskom sastavu skuše ima mnogo belančevina i masnoća, a te belančevine (u proseku 18 grama) apsorbuju se tri puta brže od belančevina u goveđem mesu. Nije slučajno što se deci daje riblje ulje – skuša je puna nezasićenih masnih kiselina, dragocenog antioksidansa.

Zaštita ćelija, mozga i kostiju

Nezasićene masne kiseline u velikim količinama pomažu u jačanju membrana ćelija organizma na račun neutralizacije slobodnih radikala. To su radikali koji mogu narušiti aktivnost ćelija, što dovodi do pojavljivanja niza oboljenja, uključujući i onkološka. Da bismo to izbegli, važno je da se hranimo odgovarajućim proizvodima.

Zbog hemijskog sastava, skuša blagotvorno utiče na harmonični rast i razvoj dece i veoma je korisna i za trudnice i dojilje. Sadrži celi spektar vitamina B (posebno B12 i PP), kalijum, fosfor, fluor i cink. Česta ishrana sa skušom reguliše šećer u krvi, jača nervni sistem, pomaže u stvaranju hemoglobina i zasićenju kiseonikom.

Zahvaljujući mastima i nezasićenim masnim kiselinama, izuzetno je korisna za mozak, kožu i kosu. S obzirom na to da fosforne kiseline u skuši čine tkivo ljudskog skeleta, ona je izuzetno važna za decu, ali i za odrasle, kojima se s godinama pojavljuju problemi sa mišićno-koštanim aparatom.

