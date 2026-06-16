Najzdravija riba na svetu nije losos: zašto je riba koju mnogi zaobilaze, pravi dobitak za srce, mozak i kosti

Najzdravija riba na svetu nije losos, već skuša koju mnogi zaobilaze. Saznajte zašto je vredi staviti na sto bar jednom nedeljno.

Najzdravija riba na svetu krije se na pijaci pored skupljeg lososa, a vi je verovatno preskačete. Reč je o skuši. Cenimo je zbog ukusa, a retko ko zna šta zapravo radi telu. Ima 18 grama proteina na sto grama, a oni se upijaju tri puta brže od belančevina iz goveđeg mesa. To je broj zbog kog vredi promeniti nedeljni jelovnik.

Zašto je skuša bolja od lososa

Skuša spada u masnu ribu. Sadrži oko 13 grama masti, pa je upravo ta mast njeno najveće bogatstvo. U njoj su nezasićene masne kiseline, prirodni antioksidans koji jača membrane ćelija. One neutrališu slobodne radikale, čestice koje probijaju zidove ćelija i remete njihov rad.

Taj proces s vremenom otvara vrata mnogim bolestima. Zato hrana koju birate svakog dana nije sporedna stvar. Riba ulovljena zimi u severnim morima ima i više masti i belančevina, pa je tada najvrednija.

Koja riba je najzdravija na svetu

Skuša se često navodi kao najzdravija riba na svetu jer u jednoj vrsti spaja proteine, dobre masti, vitamine i minerale. Niskokalorična je, a sit vas drži dugo. Za ceo dnevni unos kalorija morali biste pojesti oko 700 grama, što retko ko radi.

Vitamini i minerali koje retko spominjemo

Skuša u sebi nosi kalijum, fosfor, cink, sumpor i natrijum. Tu je i ceo spektar vitamina B grupe, sa naglaskom na vitamin B12 i vitamin PP. Vitamini B učestvuju u sintezi DNK i u razgradnji masti.

Redovna ishrana skušom pomaže da se reguliše šećer u krvi. Olakšava rad organa za varenje i smiruje nervni sistem. Učestvuje i u stvaranju hemoglobina, pa telo bolje snabdeva tkiva kiseonikom.

Dobra za decu, trudnice i kosti odraslih

Nije slučajno što se deci daje riblje ulje, jer je puno istih kiselina kao i skuša. Hemijski sastav ove ribe podržava skladan rast i razvoj kod mališana. Korisna je trudnicama i dojiljama.

Kod adolescenata pomaže da rast tela prati razvoj unutrašnjih organa. Fosforne kiseline u njoj grade ljudski skelet, zato je skuša u ishrani dragocena i odraslima. S godinama mišići i kosti slabe, a ova riba im daje materijal za obnovu.

Šta omega-3 iz skuše radi srcu

Nezasićene masne kiseline najviše vrede srcu, mozgu, koži i kosi. Visoka koncentracija fosfora pokreće enzime koji upravljaju hemijskim reakcijama u ćelijama. Prema naučnom saopštenju američkog udruženja za srce, objavljenom u časopisu „Circulation“, istraživanje o omega-3 masnim kiselinama i zdravlju srca ukazuje da redovan unos masne ribe može smanjiti rizik od srčanih oboljenja. Podaci sugerišu korist, ali riba nije lek, već deo razumne ishrane.

Dovoljan je jedan obrok nedeljno da telo osetite drugačije. Skuša na žaru, u rerni ili dimljena, izbor je vaš. Korisna masna riba ovog kalibra retko košta toliko malo.

Koliko često vi jedete skušu i kako je najradije spremate? Napišite u komentarima svoj recept, neka i drugi probaju

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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