Najzdravija riba za mozak i srce: Košta manje od 500 dinara, lekari je preporučuju svima

Ništa bolje nema za mozak i srce, ali i jačanje imuniteta. Osim što je ova riba zdrava, ukusna i može da se pripremi na mnogo načina, brzo se i lako vari

Bez obzira na to da li više volite rečnu ili morsku ribu ili neke druge morske plodove, svaku vrstu odlikuje bogatstvo hranljivih sastojaka, pre svega vitamina, minerala i aminokiselina.

Najviše se traže i pazare šarani i pastrmka. Međutim, još jedna riba se može naći u većim trgovinskim lancima i to jeftinije, a pritom sadrži više proteina, a manje kalorija.

U pitanju je morska riba oslić!

Oslić ima malu energetsku vrednost pa se ubraja u dijetetske namirnice. Sto grama oslića sadrži 80 posto vode, 0,85 g masti i 17,2 g belančevina. Bogat je vitaminima B1 i B2, kalijumom, kalcijumom i fosforom. Pozitivno utiče na kosti i rad mozga.

Oslić je najrasprostranjenija riba Jadrana koja naraste do jedan metar i teži do 15 kilograma. Živi najčešće u većim morskim dubinama na muljevitom i peskovitom dnu. Vrlo je proždrljiva i hrani se svim ribama i rakovima. Ima posebno meko, nemasno i ukusno belo meso. Najčešće se prži na ulju ili peče na roštilju. Koristi se i za pripremu brodeta ili supa, a vrlo je ukusan i sušen.

Oni koji imaju problema sa holesterolom, oslić sadrži svega 0.3 grama masti i bogat je omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju i dobre su za mozak i srce.

