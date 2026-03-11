Doktori je zovu „čuvar srca“: Ova riba je spas za starije, nema žive, a jeftinija je od svakog mesa

Najzdravija riba za srce ne mora biti skupa. Sardina jača kosti, čisti krvne sudove i ne sadrži živu. Probajte je već danas za večeru!

Sardina je zapravo najzdravija riba za srce. Način na koji je jedete pravi razliku između zdravog obroka i bačenog novca. Pored toga, ova namirnica je pristupačna skoro svakom domaćinstvu.

Mnogi troše ogromne svote na skupe suplemente, dok im u prodavnici stoji jeftina riba bez žive. Sardine rastu brzo, žive kratko i hrane se planktonom. Zbog toga ne stignu da nakupe teške metale poput tune ili lososa. Stručnjaci kažu da je to zdrava riba za starije osobe. Ona je istovremeno i najzdravija riba za srce koju možete stalno jesti.

Da li sardina podiže pritisak?

Sardina iz konzerve može sadržati visok nivo natrijuma koji podiže krvni pritisak. Ako imate hipertenziju, obavezno isperite ribu vodom pre jela. Ili jednostavno birajte opcije sa maslinovim uljem bez viška soli.

Mnogi ljudi nesvesno unose ogromne količine soli kroz konzerviranu hranu. Hipertenzija zahteva veliki oprez. Greška koju mnogi prave jeste pijenje tečnosti direktno iz konzerve. To stvara ogromno opterećenje za vaše bubrege i krvne sudove.

Zašto je ovo riba koja čuva srce

Redovan unos donosi vrlo opipljive rezultate za vene i arterije. Dr Hejtor O. Santos analizirao je ovu hranu u studiji, objavljenoj u „Frontiers in Nutrition“ 2023. godine. On je pokazao da redovan unos sardina može pomoći u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Takođe on objašnjava da ovakva riba nudi bolji efekat od izolovanih suplemenata ribljeg ulja. To se dešava zbog zajedničkog delovanja magnezijuma, kalcijuma i omega-3 kiselina. Nutricionisti ističu da je najbolja riba za holesterol ona koja smanjuje upale. Povećan unos ovakvih namirnica održava arterije prohodnim i vrlo elastičnim.

Šta raditi sa kostima i kako spremati ribu

Kada kupite konzervu, verovatno instinktivno čistite ribu od sitnih kostiju. Čišćenje sitnih kostiju oduzima mnogo vremena i smanjuje vrednost obroka. Prestanite to odmah da radite. Kosti sardine su mekane i predstavljaju sjajan prirodni izvor kalcijuma.

Probajte da izgnječite celu ribu viljuškom zajedno sa svim kostima. Dobićete ukusan namaz u koji samo dodate limun i beli luk. Ovo su glavne prednosti kada redovno jedete celu ribu:

Sadrži lako svarljive proteine neophodne mišićima za brz oporavak.

Obiluje vitaminom B12 koji direktno i efikasno štiti nervni sistem.

Unosite čist kalcijum koji direktno hrani i snažno jača kosti.

Izbegavate opasan unos toksične žive karakterističan za velike morske ribe.

Ukoliko pripremate ribu za doručak, kombinujte je sa hlebom od celog zrna. Uradite to obavezno umesto što idete pravo u pekaru. Vlakna iz hleba i zdrave masti iz ribe držaće vas sitim satima. Starije osobe često imaju problem sa manjkom mišićne mase i lošim varenjem. Zbog toga su ovakvi blagi proteini savršeni za njihov osetljivi stomak.

S druge strane, svaka lagana večera traži malo drugačiju i svežiju varijantu. Uparite sardinu sa zelenom salatom i par domaćih maslina.

Sardina za zdravlje u svakodnevnoj ishrani

Ukoliko želite konkretne rezultate, jedite sardine barem dva puta nedeljno. Obratite posebnu pažnju na rok trajanja svake konzerve pre kupovine. Uvek birajte maslinovo ulje umesto teškog i jeftinog suncokretovog ulja.

Dodajte svež peršun kako biste poboljšali apsorpciju gvožđa uz vitamin C. Zbog svega ovoga, najzdravija riba za srce zaista košta malo. Ona vam u isto vreme nudi izuzetno veliku zdravstvenu vrednost i vitalnost.

Koju vrstu morske ribe vi najčešće kupujete i spremate za svoju porodicu? Da li ste nekada probali domaći namaz od sardina sa maslinovim uljem i belim lukom?

Kako se jedu sardine iz konzerve?

Možete ih jesti direktno uz komad integralnog hleba, napraviti osvežavajuću paštetu sa malo limuna i belog luka, ili ih pomešati sa kuvanim krompirom.

Da li smeju da se jedu kosti od sardine?

Da, kosti u konzerviranoj ribi potpuno su bezbedne za jelo. One su mekane i predstavljaju sjajan prirodni izvor kalcijuma za vaše telo.

Koliko sardina nedeljno je zdravo?

Lekari preporučuju dve do tri konzerve nedeljno. To je sasvim dovoljno da telu obezbedite optimalnu dozu omega-3 masnih kiselina i smanjite upalne procese.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

