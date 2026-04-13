Najzdravija salata za proleće: Topi salo, čisti jetru i jača srce – pravo je blago

Najzdravija salata za proleće od maslačka i sremuša. Lagana je, osvežava, podstiče varenje i ide u svako jelo.

Proleće je sjajno vreme da u ishranu uvedemo laganije, svežije a i zdravije obroke. Posle zime, kada se oseti umor, težina i manjak energije, sezonske biljke postaju odličan izbor. Najzdravija salata za proleće od maslačka i sremuša spaja jednostavne sastojke i osvežavajući ukus.

Ova kombinacija se opisuje kao prirodni „divlji detoks”, a posebno se ističe da maslačak podstiče rad jetre i varenje, dok sremuš doprinosi čišćenju organizma i zdravlju krvnih sudova, prenosi zdravlje. kurir.rs.

Ova salata je i vrlo praktična za bilo koje doba dana. Maslačak daje blagu, prijatnu gorčinu koja osvežava, dok sremuš unosi aromu sličnu belom luku, ali mnogo nežniju i pikantniju. Kada im se dodaju jaja, luk i semenke, dobija se obrok koji može da bude lagan ručak, večera ili odličan dodatak uz bilo koje jelo.

Najzdravija salata od maslačka i sremuša

Potrebno je:

2 šake mladih listova maslačka

1 šaka listova sremuša

2 kuvana jaja, po želji

1 mladi crni luk ili 1/2 crvenog luka

1 kašika semenki suncokreta, bundeve ili susama

2 kašike maslinovog ulja

1 kašika limunovog soka ili jabukovog sirćeta

prstohvat soli

malo bibera

Priprema:

Maslačak dobro operite, a ako vam deluje previše gorak, možete ga kratko potopiti u hladnu vodu 10 do 15 minuta. Sremuš iseckajte na tanke trake, a luk na kolutove. Sve sastojke stavite u činiju i lagano promešajte. Dodajte iseckana kuvana jaja ukoliko izdašniju salatu. Na kraju začinite maslinovim uljem, limunovim sokom ili jabukovim sirćetom, pa dodajte so, biber i semenje za.

Posebna prednost ove salate je u tome što posle nje nema nikakvog osećaja težine i nadutosti. Naprotiv, deluje kao obrok koji osvežava i prija organizmu. Maslačak, ako je previše gorak, može se kombinovati sa rukolom ili mladim spanaćem, dok dodatak mladog sira daje zaokruženiji ukus.

Ova najzdravija salta za proleće samo čeka da je isprobate – preprekama nema mesta jer se pravi brzo i lako a ukusna je i odlična za zdravlje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

