Najzdravija večera na svetu sprema se za pet minuta, a topi salo dok spavate

Najzdravija večera na svetu koja se sprema za pet minuta, drži sitost do jutra i ne ostavlja masno na šerpi. Probajte večeras.

Najzdravija večera na svetu nije salata u tri sprata, ni pileće grudi koje žvaćete dvadeset minuta. To je obična kajgana sa svežim vlašcem, gotova za pet minuta, a po sastavu radi tačno ono što vam treba posle 19h: drži sitost, ne diže šećer i ne ostavlja vas natečenim ujutru. Trik koji većina preskoči stoji u sredini ovog teksta, pa nemojte da preletite.

Zašto baš jaja, a ne salata ili jogurt

Jaje je jedan od retkih namirnica koje uveče ne podižu insulin naglo, a istovremeno vam daju kompletan protein. To znači manje noćnog gladovanja, manje šetnji do frižidera u ponoć i bolji san. Belanca koja dodajete preko celog jajeta povećavaju količinu proteina, a kalorije ostaju niske.

Kada ovaj obrok jedete tri do četiri puta nedeljno umesto testenine ili sendviča, telo prelazi na sagorevanje masti tokom noći. Nema magije, samo manjak ugljenih hidrata u poslednjem obroku dana. Istraživanje objavljeno u časopisu „International Journal of Obesity“ o jajima za doručak i gubitku težine pokazalo je da ispitanici koji su jeli jaja umesto peciva gube više kilograma i imaju manji obim struka, a sličan princip važi i za večeru bez skroba.

Kajgana sa vlašcem, korak po korak

Recept je banalno jednostavan, ali sitnice prave razliku. Iseckajte šaku svežeg vlašca sitno, što sitnije to bolje, jer tako pušta aromu u jaje. U činiji izmutite jedno celo jaje i dva belanca, dodajte prstohvat soli, biber po želji i ravnu kašičicu mlevene slatke aleve paprike.

Tiganj zagrejte na srednjoj ringli. Ne sipajte ulje. Premažite tiganj sa pola kašičice maslinovog ulja preko papirnog ubrusa, toliko je dovoljno. Sipajte smesu, sačekajte petnaest sekundi, pa drvenom lopaticom polako gurajte ka sredini. Kajgana se sprema dva minuta, ne više, jer prepečena postaje gumena i teško svarljiva.

Šta je najzdravija večera na svetu u jednoj rečenici

Najzdravija večera je obrok koji ima više od 15 grama proteina, manje od 10 grama ugljenih hidrata i jede se najmanje dva sata pre spavanja. Kajgana sa vlašcem i belancima ispunjava sva tri uslova.

Trik koji menja sve, a niko ga ne radi

Vlašac ubacujete u smesu, ali pola šake ostavite sirovo i pospite preko gotove kajgane. Toplota gotovog jela oslobodi etarska ulja iz vlašca, a vi dobijete duplo jači ukus bez ijedne dodatne kalorije. Uz to, sirov vlašac sadrži alicin, koji blago snižava krvni pritisak i pomaže varenju.

Ako vam je previše blago, dodajte parče feta sira veličine palca, ne više. Sir daje slanost i mast koja produžava sitost, a opet vas ne preteruje sa kalorijama. Ovo je lagana večera koja se ne ponaša kao laka, drži vas do jutra.

Kada ovu večeru NE treba jesti

Ako ste pojeli obilan ručak u 16h, ovaj obrok preskočite ili pojedite samo polovinu. Forsiranje obroka kad niste gladni je najčešća greška ljudi koji žele da smršaju. Druga greška, jedete kajganu u 22h i odmah ležete. Dajte telu bar dva sata da svari, inače ćete se buditi natečeni.

Treća greška koja sve kvari, koristite tri cela jajeta i kobasicu sa strane. To više nije dijetalna večera, to je doručak za zidare. Držite se proporcije: jedno žumance, dva belanca, vlašac, malo soli.

Koliko brzo se vide rezultati

Ako ovu večeru jedete četiri puta nedeljno, a ne menjate ništa drugo u ishrani, prosečna osoba gubi pola do jednog kilograma za deset dana. Stomak splašnjava brže od vage jer nestaje noćno zadržavanje vode od testenine i hleba. Posle tri nedelje pantalone stoje drugačije, to je trenutak kad ljudi obično krenu da preporučuju recept dalje.

Koju večeru vi spremate kad ste umorni i ne želite da kuvate, a opet ne želite da se ugojite

Da li je kajgana zdrava svako veče

Može, ali poželjno je dva do tri puta nedeljno menjati žumanca sa ribom ili tofuom, zbog raznovrsnosti masnih kiselina i mikronutrijenata.

Koliko jaja smem da jedem nedeljno

Zdrava odrasla osoba bez problema sa holesterolom može da jede do sedam celih jaja nedeljno, plus belanca bez ograničenja.

Mogu li da koristim suvi vlašac umesto svežeg

Možete, ali ukus je upola slabiji, a alicin se gubi sušenjem, pa zdravstvena korist nestaje

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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