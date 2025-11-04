Najzdravija večera na svetu: Topi salo munjevitom brzinom, a sprema se za samo 5 minuta

Večera gotova za 5 minuta! Ovaj obrok nutricionisti nazivaju najzdravijim na svetu – topi salo munjevitom brzinom i ima svega 200 kalorija!

Prikaz jednostavne kajgane sa svežim peršunom i paradajzom, servirane kao lagana večera koja topi salo
Foto: pixabay.com/PhotoEnduro

Najbolji nutricionisti tvrde – samo 5 minuta vas deli od obroka koji topi salo brže od bilo koje dijete. Sadrži samo 200 kalorija, ali je pun proteina.

Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah – svima nam je poznata ova narodna umotvorina koja nije tek tako nastala i održala se do danas.

Upravo i mnogi nutricionisti tvrde da večera treba da bude najlaganiji obrok, a tu se pre svega misli ne toliko na količinu unesene hrane, koliko na sadržaj i namirnice koje se lako vare.

Mnogi u procesu mršavljena prave veliku grešku i preskaču večeru, a to ni najmanje nije dobro. Nutricionisti nikako ne savetuju odlazak na spavanje praznog stomaka. Kada zaspite gladni, velika je šansa da ćete se probuditi gladniji i da ćete za doručak pojesti mnogo više kalorija.

Obrok se priprema za samo 5 minuta, a sigurno će podstaći rad metabolizma, potrošnju kalorija i uticati na mršavljenje.

Sastojci:

  • 1 celo jaje
  • 3 belanca
  • sveži vlašac
  • 1 kašičica peršuna
  • 1 kašičica bosiljka
  • 1 kašičica majčine dušice
  • malo soli

Obrok pripremajte kao klasičnu kajganu. Iseckajte sveži vlašac, izmutite jaje i belanca i dodajte ostale začine. Zagrejte tiganj na ringli i napravite kajganu.

Ovaj obrok sadrži dovoljne količine vitamina i proteina pa će vas brzo zasititi, a sadrži svega 200 kalorija. Zbog udela proteina povoljno će uticati i na tonus mišića. Po želji možete pojesti i jedno parče tosta.

