Najzdravija večera na svetu: Topi salo munjevitom brzinom, a sprema se za samo 5 minuta

Najbolji nutricionisti tvrde – samo 5 minuta vas deli od obroka koji topi salo brže od bilo koje dijete. Sadrži samo 200 kalorija, ali je pun proteina.

Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah – svima nam je poznata ova narodna umotvorina koja nije tek tako nastala i održala se do danas.

Upravo i mnogi nutricionisti tvrde da večera treba da bude najlaganiji obrok, a tu se pre svega misli ne toliko na količinu unesene hrane, koliko na sadržaj i namirnice koje se lako vare.

Mnogi u procesu mršavljena prave veliku grešku i preskaču večeru, a to ni najmanje nije dobro. Nutricionisti nikako ne savetuju odlazak na spavanje praznog stomaka. Kada zaspite gladni, velika je šansa da ćete se probuditi gladniji i da ćete za doručak pojesti mnogo više kalorija.

Obrok se priprema za samo 5 minuta, a sigurno će podstaći rad metabolizma, potrošnju kalorija i uticati na mršavljenje.

Sastojci:

1 celo jaje

3 belanca

sveži vlašac

1 kašičica peršuna

1 kašičica bosiljka

1 kašičica majčine dušice

malo soli

Obrok pripremajte kao klasičnu kajganu. Iseckajte sveži vlašac, izmutite jaje i belanca i dodajte ostale začine. Zagrejte tiganj na ringli i napravite kajganu.

Ovaj obrok sadrži dovoljne količine vitamina i proteina pa će vas brzo zasititi, a sadrži svega 200 kalorija. Zbog udela proteina povoljno će uticati i na tonus mišića. Po želji možete pojesti i jedno parče tosta.

