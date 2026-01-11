Najzdravija voćka na svetu: Uzmite samo jednu svako jutro na prazan stomak, desiće se čudo

Redovnim uzimanjem urmi olakšaćete crevima da stvore dobre bakterije. Smatra se da je ovo najzdravija voćka na svetu.

Skoro da nema bolesti koja ne može da se leči ovim voćem, a mnogi stručnjaci savetuju da ih konzumirate redovno.

U pitanju su urme.

Kako prenose vesti-online, anemični pacijenti trebalo bi da jedu što više urmi, jer su one odličan izvor magnezijuma. Najzdravija voćka sadrži kalijum, koji je koristan kod zaustavljanja dijareje. Osim toga, urme pomažu da se crevna flora što brže obnovi. Redovnim uzimanjem urmi olakšaćete crevima da stvore dobre bakterije.

Konzumiranje urmi četiri nedelje pre porođaja majkama može da olakša porođajne bolove i umanji krvarenje. Žene koje su prije porođaja jele urme, porodile su se lakše i brže, za razliku od onih žena koje nisu uzimale ovo voće.

Zbog visokog procenta hranjivih materija, urme kod čoveka izazivaju osećaj sitosti i olakšavaju gubitak težine. Ako na prazan stomak uzmete urmu, ona će regulisati rad creva i organizmu dati potrebni šećer.

Osobe sa slabim srcem mogu koristiti ovo neverovatno voće. Tokom noći potopiti urme sa semenkama u vodu. Ujutro iz njih uklonite semenke, sameljite ih u blenderu zajedno sa vodom u kojoj su tokom noći stajale.

Ovaj lek uzimajte nekoliko puta dnevno kako bi se ojačalo srce. Takođe, urme imaju sposobnost da smanje nivo neželjenog holesterola u telu.

