Najzdravija vrsta surutke, čak 2 puta je zdravija od kravlje: Pravo je blago u tečnom obliku

Znate li koja je najzdravija vrsta surutke? Stručnjaci smatraju da koju god izaberete ne možete da pogrešite.

Surutka je pravo blago za vaše zdravlje. Potpuno je neškodljiva i ne može vam izazvati neke probleme na duže staze.

Znate li koja je najzdravija vrsta surutke? Bilo da je potekla od mleka koze, ovce ili krave, surutka je pravi boost za vaše zdravlje. Njeni benefiti su brojni, te veoma povoljno utiče na naš organizam u celosti.

Zbog svog lekovitog dejstva, ona je korisna i u preventivi, pa i oporavku budući da jača naš imuni sistem koji, zatim, ima snagu da odoleva mnogim bolestima.

Šta je surutka?

Zapravo se radi o vodi koja nastaje prilikom proizvodnje sira. Ovu veoma hranljivu esenciju možete uočiti i kad otvorite kiselo mleko. To je upravo ona vodica koja ostaje na površini. Osim vode, ona u sebi sadrži i 96% laktoze, 4% kazeina, 50% minerala i 93% proteina surutke. Ovi proteini u sebi sadrže pregršt esencijalnih amino kiselina koje naše telo ne proizvodi, te ih možemo uneti jedino putem ishrane. Evo koji proteini su u pitanju:

Alfa laktalbumin – učestvuje u proizvodnji hormona seratonina i melatonina koji su neophodni za dobro raspoloženje i miran san

Imunoglobulini – učestvuju u jačanju imuniteta stvaranjem antitela

Beta laktoglobulion – jedan od razloga popularnosti surutke među spotistima upravo je ovaj protein koji utiče na održavanje i izgradnju mišića

Laktoferin – sprečava razvoj gljivica i bakterija

Glikomkropeptid – daje taj osećaj sitosti, te pomaže u skidanju suvišnih kilograma

Albumini – proizvode se u jetri i utiču na zdravlje celokupnog organizma

Ali i pored svojih brojnih benefita, mnogi će odbijati da je probaju jer vlada uvreženo mišljenje da je ova zdrava namirnica izrazito neukusna. No, to nikako nije istina i budite uvereni da ako volite mlečne proizvode, volećete i surutku. Veoma je blagog i kiselkastog ukusa, te je mnogi porede sa kiselim mlekom. Kada je u pitanju tekstura, ona je tečna i providna budući da sadrži 90% vode koja se oslobađa prilikom vrenja i sirenja mleka.

Koliko surutke piti dnevno?

Preporučljivo je u početku piti manje doze budući da surutka ima diuretička svojstva. Osim toga sadrži i probiotičke bakterije koje ubrzavaju rad creva. Zbog toga je važno biti umeren u njenom konzumiranju i postepeno povećavati unos. Kada se organizam navikne onda možete unositi i do jedan litar tečne surutke dnevno i tada ona ima dejstvo kao probiotik, a ne diuretik. Najbolje je u početku piti po jedan decilitar tri puta dnevno, zatim dva i tako sve dok ne dosegnete za vas idealnu količinu.

Istini za volju, surutka je potpuno neškodljiva i ne može vam izazvati neke probleme na duže staze. Svakako treba biti umeren ako bolujete od nečega kao što smo već gore u tekstu i napomenuli. U takvim situacijama najbolje je prethodno konsultovati svog lekara budući da svaki organizam drugačije reaguje.

Kozja ili kravlja surutka?

Teško je odrediti koja je najzdravija vrsta surutke. Koju god da odaberete znajte da nećete pogrešiti, ali se konzumenti slažu u jednom da je kravlja boljeg ukusa dok je, prema stručnom mišljenju, kozja za nijansu zdravija. To je zato što se lipidi iz kozjeg mleka metabolišu direktno, te ćete odmah, već dan posle primetiti da se osećate mnogo bolje. Dakle, instant radi, ali šta ćemo sa (ne)ukusom? Na sreću i to je popravljivo kada na litar kozje surutke dodate šoljicu limunovog soka i 3 do 4 kašike meda.

