Možete ih jesti bez griže savesti: Tri najzdravije grickalice na svetu koje ne goje ni gram

Na celom svetu najzdravije su samo ove 3 grickalice, možete da ih jedite bez griže savesti.

Umesto čipsa i industrijski obrađenih grickalica koje obično nude samo prazne kalorije i osećaj nadimanja, za vaše filmske užitke predstavljamo alternativu, grickalice koje će zadovoljiti vašu žudnju za grickanjem bez krivice.

Svi znamo kako to ide. Sednete uveče da odgledate dobar film, a ruka sama krene ka kesici čipsa ili masnim kokicama. Dok se film završi, kesa je već prazna, a vas peče savest jer znate šta ste uradili svom telu.

Srećom, nutricionisti kažu da uopšte ne morate da se odričete te navike. Tajna je samo u tome šta stavljate u činiju.

Ove tri namirnice su pravo suvo zlato za vaše telo, a pružiće vam onaj neophodan, hrskavi užitak bez ijednog grama kajanja.

Štapići pečene šargarepe umesto pomfrita

Štapići pečene šargarepe su sjajna zamena za obični pomfrit, pružajući vam isti hrskavi užitak, ali sa zdravijim sastojcima. Sve što treba da uradite jeste da ih isečete na tanke trake, poprskate sa malo maslinovog ulja i začinite po želji – origano, kurkuma ili malo ljute papričice daće im neverovatan šmek.

Kada se ispeku u rerni, postaju spolja hrskavi, a unutra predivno slatki i mekani. Dobijate savršenu zanimaciju za zube koja je krcata vitaminima i vlaknima, a telo vam neće patiti od teškog i preprženog ulja iz friteze.

Bademi, kralj među orašastim plodovima

Bademi, kraljevi među orašastim plodovima, nude ne samo ukusan zalogaj već i puno zdravstvenih koristi. Uz samo šačicu badema, možete uživati u bogatom izvoru proteina koji će vas zasititi do kraja vaše filmske noći.

Pored toga što ekspresno gase glad, oni s punim pravom spadaju u najzdravije grickalice jer su prava riznica zdravih masti i vitamina E, koji čuvaju vaše srce i kožu. Najbolje od svega je što ih žvaćete polako, pa mozak brže dobije signal da ste siti, što ih čini savršenom preprekom za ono besciljno prejedanje pred ekranom.

Samo pazite da izaberete sirove ili pečene bez dodate soli, kako biste izvukli ono najbolje iz njih

Pečeni slanutak za hrskavu energiju

Ako tražite idealnu grickalicu koja će vam pružiti energiju i zdravstvene beneficije, pečeni slanutak je odličan izbor. Jednostavno pripremljen, hrskav i ukusan, ova grickalica će vas oduševiti svojim ukusom i hranljivim vrednostima.

Kada ga ispečete u rerni sa malo maslinovog ulja, soli i začina poput dimljene paprike ili belog luka u prahu, leblebija se pretvara u prave domaće „bombice“ koje uspešno menjaju kupovni čips. Krcat je biljnim vlaknima i proteinima, što znači da vas stabilno drži sitim satima, bez naglih skokova šećera u krvi.

Zdrave grickalice ne moraju biti dosadne niti bezukusne, naprotiv, mogu biti savršena kombinacija ukusa i hranljivih sastojaka. Štapići pečene šargarepe, bademi i pečeni slanutak ne samo da zadovoljavaju potrebu za hrskavim zalogajem, već doprinose i boljem zdravlju.

Sledeći put kada posegnete za kesicom čipsa, setite se da postoje ukusnije i mnogo zdravije alternative koje možete jesti bez griže savesti.

Uživajte u ove tri najzdravije grickalice dok se opuštate uz omiljeni film!

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

