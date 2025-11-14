Najzdravije jelo na svetu: Topi salo, jača imunitet – idealno i za posao

Zob, žitarica zdravlja: ovsena kaša od celog zrna proglašena je najzdravijim jelom na svetu, idealna za doručak.

Najzdravije jelo na svetu dostupno je svima – dovoljno je da svratite do pijace ili radnje zdrave hrane.

Zob, žitarica koja se vekovima ceni zbog svojih hranljivih vrednosti, danas je u centru pažnje. Prava ovsena kaša, dobijena mlevenjem celog zrna zobi, nutricionisti izdvajaju kao najzdraviji doručak.

Možete ga spremiti tako što ćete ga prvo skuvati, a potom samleti , a možete ga ostaviti i u zrnu.

Postoje dve varijante ovog doručka:

Slani – kuvano jaje, sir, slaninicu, pavlaku, urdu, bilo koja kombinacija

Slatki – suvo grožđe, med, jabuku, cimet, kakao.

Evo zašto je dobro da svako jutro dan počnete ovim doručkom:

Podstiče rad creva

Vlakna koja se nalaze u zobi pomažu u čišćenju creva, podstičući zdravu probavu. Pomažu i da se poboljša sveukupno zdravlje gastrointestinalnog trakta tako što obezbeđuje da hrana dođe do mesta gde treba da ide u određenom vremenskom periodu.

Neguje zdravlje srca

Istraživanja dokazuju prednosti zobene kaše za zdravo srce i smanjen rizik od srčanih oboljenja kao što su koronarna bolest srca. Atioksidansi i zdrava vlakna prisutna u zobi čine ovo odličnim izborom za doručak za one koji treba da smanje nivo lošeg holesterola.

Smanjuje rizik od raka debelog creva

Sprovedena su istraživanja na 2 miliona ljudi u Evropi koja su pokazala da visok nivo dijetetskih vlakana mogu da spreče razvoj raka debelog creva. Da biste izbegli ovu opaku bolest, jedite što više zobenih kaša.

Snižava krvni pritisak

Jedno istraživanje je pokazalo da redovno konzumiranje ovsene kaše za doručak može da ima isti značaj kao i ispijanje lekova za visok krvni pritisak. Ovsena kaša je ipak samo pomoćno sredstvo pri smanjenju krvnog pritiska i ne bi smela da zameni lekove.

Reguliše šećer u krvi

Primarno rastvorljivo vlakno u zobi poznato kao beta glukan, delimično se rastvara u vodi kada se proguta, formirajući gustu supstancu u želucu koja ima jaka zdravstvena svojstva. Jedan od primarnih prednosti ovog vlakna je njegova sposobnost da pomogne u snižavanju nivoa šećera u krvi i smanjuje rezistenciju na insulin kod onih koji imaju dijabetes tipa 2.

Pomaže pri regulaciji telesne težine

Ljudi koji su stalno na dijetama imaju problem da smršaju jer konstantno osećaju glad, pa pribegavaju nezdravim grickalicama. Ovsena kaša stvara osećaj sitosti duži deo dana, a organizam čisti od toksina. Na primer, ako za doručak pojedete ovsenu kašu od kvalitetnog ovsenog brašna, nećete biti gladni do ručka kada možete i treba da jedete nešto kuvano i kvalitetno.

Način pripreme zobene kaše:

Kupite zob u zrnu i potopite ga preko noći u čistu, hladnu vodu. Ujutru ga kuvajte oko 15 do 20 minuta do se potpuno ne raskuvaju zrna (kao kod kuvanja pšenice). Dodajte mu sastojke po izboru i doručkujte zdravo.

Slatki doručak:

Potrebno:

1 šolja zobi

4 šolje mleka

1 kašika meda

1 kašičica cimeta

2 kašike suvog grožđa

Sve stavite u činiju, poklopite i ostavite preko noći u frižideru. Ujutru stavite u tiganj ili šerpu i kuvajte oko 15ak minuta dok se smesa ne zgusne, a zob dobro raskuva.

Jednostavna, dostupna i hranljiva – ovsena kaša od celog zrna zobi opravdano se naziva najzdravije jelo na svetu.

