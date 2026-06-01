Najzdravije jelo na svetu: Pravi se od samo 4 sastojka, a najdugovečniji ljudi ga jedu svakog dana

Najzdravije jelo na svetu kuva se u selu Akarauli od 4 sastojka. Probajte recept koji starce drži na nogama posle 100. godine.

Najzdravije jelo na svetu ne dolazi iz skupog restorana, nego iz jednog lonca koji već vekovima krčka na šporetima sardinijskog sela Akarauli. Tamo ljudi rutinski prelaze stotu, a u tanjiru im se uvek nađe ista čorba od četiri sastojka.

Reč je o domaćem minestroneu. Bake i deke iz tog kraja ne piju proteinske šejkove ni multivitamine. Oni svakog dana zagreju isti lonac, doliju vode i dodaju ono što je niknulo iza kuće.

Zašto baš ovo jelo dugovečnih

Akarauli pripada takozvanim plavim zonama, mestima gde stogodišnjaci nisu izuzetak nego komšiluk. Naučnici su godinama merili šta tačno meštani jedu i uvek bi se vratili na istu stvar, tanjir guste čorbe od pasulja, povrća i malo testenine.

Nije slučajno. Recept se prenosi usmeno, pa svaka kuća ima svoju verziju, ali kostur je uvek isti i svodi se na četiri stuba.

Četiri sastojka koja čine sardinijski minestrone

tri vrste pasulja, najčešće beli, pinto i bubreg pasulj

sezonsko povrće, šargarepa, krompir, tikvice, paradajz i blitva

hladno ceđeno maslinovo ulje sa Sardinije

šaka testenine ili ječma za sitost

Začinjava se belim lukom, peršunom i listom lovora. Kockice za supu ovde niko nije video.

Tajna je u kuvanju, a ne u sastojcima

Evo gde puca većina pokušaja kod kuće. Bake u Akarauliju ne prže pasulj na brzaka. Potope ga preko noći, pa lonac krčka na tihoj vatri dva do tri sata. Tako se mahunarke razlažu, oslobađaju rezistentni skrob i prestaju da nadimaju stomak.

Povrće u međuvremenu pušta sve fitonutrijente u tečnost, pa pojedete i ono što obično završi u sudoperi. Drugi trik je porcija. Čorba se kuva u većem loncu i jede dva dana zaredom. Drugog dana, kunu se meštani, ima dublji ukus, a skrob se delimično pretvara u oblik koji hrani dobre bakterije u crevima.

Kako ovaj obrok deluje na telo

Najzdravije jelo je obrok u kojem se mahunarke, povrće i maslinovo ulje kuvaju zajedno u jednoj tečnosti, tako da ništa ne ode u otpad. Daje vlakna, biljne proteine, polifenole i zdrave masne kiseline u jednoj činiji.

Posledice se vide na papiru. Kombinacija pasulja i povrća stabilizuje šećer u krvi, snižava holesterol i goji teško. Maslinovo ulje, koje meštani sipaju sirovo na kraju, štiti srce.

Kako navodi velika studija objavljena u časopisu „The Journal of Nutrition, Health and Aging“, svakodnevno konzumiranje mahunarki povezano je sa značajno nižim rizikom od preranog umiranja kod starijih osoba u sedam različitih populacija sveta.

Suplementi tu ne pomažu mnogo. Tanjir tople čorbe radi posao bolje od bočice praha.

Kako da spremite ovo jelo dugovečnih kod kuće

Ne morate na Sardiniju. Potopite šolju mešanog pasulja uveče. Sutradan ga prelijte hladnom vodom u većem loncu, dodajte iseckanu šargarepu, krompir, paradajz, blitvu i dva čena belog luka. Krčkajte tiho dva sata, bez poklopca u poslednjih pola sata da se zgusne.

Pred kraj ubacite šaku testenine i prelijte sa dve kašike hladno ceđenog maslinovog ulja. Posolite tek na kraju, kad pasulj omekša, inače ostaje tvrd. Jednu činiju za ručak danas, drugu sutra.

Ako ovo ponavljate tri puta nedeljno mesec dana, razliku u energiji i varenju ćete osetiti pre nego što istroši prva kesa pasulja.

Osobe koje uzimaju lekove za pritisak, dijabetes ili štitnu treba pre veće promene u ishrani da se konsultuju sa lekarom, jer mahunarke deluju i na šećer i na lekove za razređivanje krvi.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

