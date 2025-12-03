Najzdravije meso na svetu? U svetu je luksuz, a u Srbiji tradicija

Jagnjetina – najzdravije meso na svetu. U svetu luksuz, a kod nas tradicija i svakodnevna hrana bogata proteinima i vitaminima.

Koliko puta ste sedeli za stolom dok se širi miris pečene jagnjetine i pomislili da nema lepšeg trenutka? Ono što mnogi u svetu smatraju luksuzom, mi u Srbiji doživljavamo kao tradiciju i svakodnevicu. A nutricionisti potvrđuju – jagnjetina je najzdravije meso na svetu, bogato proteinima, gvožđem i vitaminima koji čuvaju naše zdravlje.

Jagnjetina, meso mladih ovaca do 12 meseci, odlikuje se nežnom teksturom i blagim ukusom. Njena nutritivna vrednost je izuzetna – 100 g sadrži oko 25 g visokokvalitetnog proteina, sa svim esencijalnim aminokiselinama. To je razlog zašto je idealna za sportiste, decu u razvoju i starije osobe.

Pored proteina, jagnjetina je bogata hemovim gvožđem, koje se lako apsorbuje i pomaže u prevenciji anemije. Sadrži i cink, fosfor, selen – minerale koji jačaju imunitet, kosti i štite organizam od oksidativnog stresa. Vitamini B12 i niacin podržavaju nervni sistem i metabolizam.

Posebna prednost jagnjetine sa pašnjaka jeste prisustvo omega‑3 masnih kiselina, koje povoljno deluju na srce i krvne sudove. Upravo zbog toga nutricionisti je svrstavaju u funkcionalnu hranu – hranu koja ne samo da zasiti, već i aktivno doprinosi zdravlju.

U svetu, jagnjetina je luksuz – cenjena u Francuskoj, Grčkoj, Australiji i Novom Zelandu. Kod nas, međutim, ona je deo tradicije i dostupna na slavskim trpezama i nedeljnim ručkovima. Upravo ta dostupnost često nas navede da zaboravimo koliko je dragocena.

Naravno, treba je konzumirati umereno. Osobe sa gihtom ili problemima sa bubrezima treba da budu oprezne, ali za većinu ljudi jagnjetina je izvor energije, zdravlja i uživanja.

Kako da jagnjetina bude još zdravija:

Birajte meso sa pašnjaka – bogatije omega‑3.

Kombinujte sa povrćem i salatama – balans proteina i vlakana.

Pripremajte pečeno ili kuvano – izbegavajte prženo.

Umereno – 2–3 puta nedeljno je dovoljno.

Alternativa: piletina ili ćuretina kao nemasni izvori proteina.

Brojevi koji potvrđuju zdravlje jagnjetine

100 g jagnjetine = 25 g proteina

Bogata hemovim gvožđem – ključnim za prevenciju anemije

Sadrži cink, fosfor, selen i vitamine B12 i B3

Omega‑3 masne kiseline – prirodna zaštita srca

Najčešća pitanja o jagnjetini

1. Da li je jagnjetina masna?

– Ako je sa pašnjaka, sadrži više zdravih nezasićenih masti.

2. Može li se jesti svaki dan?

– Preporučuje se umereno, 2–3 puta nedeljno.

3. Za koga je najkorisnija?

– Trudnice, sportisti, deca u razvoju i stariji sa manjkom vitamina B12.

Najzdravije meso na svetu – naše svakodnevno blago

Dok mnogi u svetu jagnjetinu vide kao luksuz, mi u Srbiji imamo privilegiju da je jedemo često. Zato sledeći put kada se na stolu nađe pečena jagnjetina, setite se da ne uživate samo u ukusu – već i u najzdravijem mesu na svetu. Uživajte u tradiciji, ali umereno, i neka vaš sto bude mesto zdravlja i zajedništva.

