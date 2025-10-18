Najzdravije povrće na svetu? Naučnici su izračunali – i rezultat će te iznenaditi

Ako se pitaš koje povrće je najzdravije na svetu, odgovor je jednostavan: brokoli. Naučnici su analizirali desetine vrsta povrća i brokoli je izašao kao apsolutni pobednik — zahvaljujući svom bogatom sastavu i uticaju na zdravlje srca, varenja i imuniteta.

Mnogi ga ne vole zbog ukusa, ali kad saznaš šta sve radi za tvoje telo, možda mu daš drugu šansu.

Zašto je brokoli najzdravije povrće?

Brokoli je pun vitamina, vlakana i antioksidanasa koji štite tvoje telo.

Prema istraživanju američkog CDC-a, brokoli je na vrhu liste najzdravijeg povrća jer sadrži visoke količine vitamina C, K i A, kao i minerale poput kalcijuma, kalijuma i gvožđa. Osim toga, bogat je antioksidansima koji pomažu u borbi protiv upala i oksidativnog stresa.

Kako brokoli utiče na tvoje zdravlje?

Redovno konzumiranje brokolija može smanjiti rizik od hroničnih bolesti.

Brokoli pomaže u:

jačanju imuniteta

poboljšanju varenja

zaštiti srca

regulaciji šećera u krvi

očuvanju zdravlja kostiju

Kako da uvrstiš brokoli u svakodnevnu ishranu?

Ne moraš da ga jedeš sirovog — postoji mnogo ukusnih načina da ga pripremiš.

Evo nekoliko jednostavnih koraka:

Blanširaj ga kratko i dodaj u salatu. Ispeci ga u rerni sa maslinovim uljem i belim lukom. Ubaci ga u omiljeni smuti (da, stvarno!). Napravi krem čorbu od brokolija i krompira. Dodaj ga u testeninu ili rižoto.

Da li je brokoli zaista bolji od drugog povrća?

Da, i to ne samo po sastavu, već i po načinu na koji deluje na telo.

U poređenju sa spanaćem, keljom ili šargarepom, brokoli ima širi spektar korisnih jedinjenja i bolje se apsorbuje u organizmu. Zato ga nutricionisti često nazivaju „superpovrćem“.

Najčešća pitanja o brokoliju:

Da li je bolje jesti brokoli sirov ili kuvan?

Blago kuvan brokoli zadržava više hranljivih materija i lakše se vari.

Koliko često treba jesti brokoli?

Idealno bi bilo 2–3 puta nedeljno, ali i jednom je bolje nego nikad.

Da li brokoli pomaže kod mršavljenja?

Da, jer je bogat vlaknima i daje osećaj sitosti uz malo kalorija.

Mogu li deca da jedu brokoli?

Naravno! Samo ga pripremi ukusno — sa sirom, u supi ili kao pire.

Postoji li neko ko ne bi smeo da jede brokoli?

Osobe sa problemima sa štitnom žlezdom treba da se konsultuju sa lekarom.

Brokoli možda nije najomiljeniji na tanjiru, ali je definitivno najmoćniji saveznik tvog zdravlja. Ako želiš da uradiš nešto dobro za svoje telo — počni od brokolija. Nije glamurozan, ali je pouzdan. I to je ponekad sve što ti treba.

