Najzdravije voće na planeti: Uzmite samo jednu svako jutro na prazan stomak, desiće se čudo

Najzdravije voće na planeti su urme, imaju širok spektar zdravstvenih i nutritivnih vrednosti, pa se smatraju najzdravijim voćem na planeti.

Mnogi stručnjaci smatraju da su urme najzdravije voće na planeti i savetuju da ih konzumiramo redovno. Redovnim uzimanjem urmi olakšava rad creva i stvaraju se dobre bakterije

Skoro da nema bolesti koja ne može da se leči ovim voćem, a mnogi stručnjaci savetuju da ih konzumirate redovno.

Urme imaju širok spektar zdravstvenih i nutritivnih vrednosti, zbog kog se smatraju najzdravijim voćem na zemlji.

One su odličan izvor prirodnih vlakana koji su organizmu neophodni za dobar rad creva.

Koje su koristi od konzumiranja urmi svako jutro?

Prirodni šećer koji se nalazi u urmama je savršena alternativa običnom šećeru. Lako se vare i smanjuju osećaj gladi. Po svom sastavu urme su prava prirodna multivitaminska ‘tableta’, koju mogu koristiti deca i odrasli. Od anemije, preko visokog krvnog pritiska, holesterola, pa sve do raka…..gotovo da nema bolesti koja se ne može da se spreči ili izleči urmama, prenosi “Stvar ukusa“.

Anemični pacijenti trebalo bi da jedu što više urmi, jer su one odličan izvor magnezijuma. Urme sadrže kalijum, koji je koristan kod zaustavljanja dijareje. Osim toga, urme pomažu da se crevna flora što brže obnovi. Redovnim uzimanjem urmi svako jutro na prazan stomak olakšaćete crevima da stvore dobre bakterije.

Konzumiranje urmi četiri nedelje pre porođaja majkama može da olakša porođajne bolove i umanji krvarenje. Žene koje su pre porođaja jele najzdravije voće na planeti, porodile su se lakše i brže, za razliku od onih žena koje nisu uzimale ovo voće.

Zbog visokog procenta hranjivih materija, urme kod čoveka izazivaju osećaj sitosti i olakšavaju gubitak težine. Ako na prazan stomak uzmete urmu, ona će regulisati rad creva i organizmu dati potrebni šećer.

Najzdravije voće na planeti za osobe sa slabim srcem, i oni mogu koristiti ovo neverovatno voće. Tokom noći potopiti urme sa semenkama u vodu. Ujutro iz njih uklonite semenke, sameljite ih u blenderu zajedno sa vodom u kojoj su tokom noći stajale. Ovaj lek uzimajte nekoliko puta dnevno kako bi se ojačalo srce. Takođe, urme imaju sposobnost da smanje nivo neželjenog holesterola u telu.

