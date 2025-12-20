Najzdraviji domaći sirup čisti jetru, popravlja krvnu sliku, jača imunitet: pijte ga svako jutro na prazan stomak

Ovaj domaći sirup je veoma zdrav i namenjen osobama koji imaju lošu krvnu sliku. Osim toga, u kratkom roku značajno jača imunitet.
Ovaj sirup je veoma zdrav i namenjen osobama koji imaju lošu krvnu sliku. Nakon nedelju dana ćete primetiti prve promene, a za dva meseca će vam krvna slika biti odlična.
Pored popravljanja krvne slike, sirup od cvekle, značajno jača imunitet u vrlo kratkom roku, a sve zahvaljujući velikoj količini minerala i vitamina koje ima.
Pored belančevina, masti i ugljenih hidrata, cvekla sadrži i minerale kao što su kalcijum, kalijum, natrijum, fosfor, magnezijum, gvožđe, flor, mangan, bakar, jod, sumpor, brom i druge. U velikim količinama sadrži i vitamine B1, B2, C , kao i vitamin B12 koji je izuzetno redak.
Antocijanin daje crvenu boju cvekli, a ujedno utiče i na obnavljanje krvi, a postoje i istraživanja koja kažu da djeluje antikancerogeno.
Jod usporava proces starenja i jača zdravlje kostiju.
Betanin reguliše krvni pritisak, smanjuje holesterol, čisti krvne sudove i podstiče rad jetre.
Za pripremu sirupa od cvekle biće vam potrebno:
- 1 kg cvekle
- Pola kilograma šargarepe
- 2 narandže
- Pola kilograma kiselih jabuka
- 1 limun
- 500 grama domaćeg meda
Priprema:
Oljuštite cveklu, mrkvu i jabuke i isecite na sitne komade i ubacite u sokovnik. Nakon toga dodajte i sok od pomorandže i limuna i med. Sve dobro pomešajte i prespite u staklenu flašu.
Ovaj domaći sirup uzimajte svako jutro na prazan želudac, oko 1 dl razblažen sa vodom.
