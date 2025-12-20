Najzdraviji domaći sirup čisti jetru, popravlja krvnu sliku, jača imunitet: pijte ga svako jutro na prazan stomak

Najzdraviji domaći sirup od cvekle, šargarepe, kiselih jabuka, meda i limuna gotovo trenutno popravlja krvnu sliku i jača imunitet.

Ovaj domaći sirup je veoma zdrav i namenjen osobama koji imaju lošu krvnu sliku. Osim toga, u kratkom roku značajno jača imunitet.

Ovaj sirup je veoma zdrav i namenjen osobama koji imaju lošu krvnu sliku. Nakon nedelju dana ćete primetiti prve promene, a za dva meseca će vam krvna slika biti odlična.

Pored popravljanja krvne slike, sirup od cvekle, značajno jača imunitet u vrlo kratkom roku, a sve zahvaljujući velikoj količini minerala i vitamina koje ima.

Pored belančevina, masti i ugljenih hidrata, cvekla sadrži i minerale kao što su kalcijum, kalijum, natrijum, fosfor, magnezijum, gvožđe, flor, mangan, bakar, jod, sumpor, brom i druge. U velikim količinama sadrži i vitamine B1, B2, C , kao i vitamin B12 koji je izuzetno redak.

Antocijanin daje crvenu boju cvekli, a ujedno utiče i na obnavljanje krvi, a postoje i istraživanja koja kažu da djeluje antikancerogeno.

Jod usporava proces starenja i jača zdravlje kostiju.

Betanin reguliše krvni pritisak, smanjuje holesterol, čisti krvne sudove i podstiče rad jetre.

Za pripremu sirupa od cvekle biće vam potrebno:

1 kg cvekle

Pola kilograma šargarepe

2 narandže

Pola kilograma kiselih jabuka

1 limun

500 grama domaćeg meda

Priprema:

Oljuštite cveklu, mrkvu i jabuke i isecite na sitne komade i ubacite u sokovnik. Nakon toga dodajte i sok od pomorandže i limuna i med. Sve dobro pomešajte i prespite u staklenu flašu.

Ovaj domaći sirup uzimajte svako jutro na prazan želudac, oko 1 dl razblažen sa vodom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com