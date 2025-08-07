Najzdraviji doručak na svetu, topi kilograme i salo, a jača organizam: Idealan i za poneti na posao

Doručak je temelj dobrog dana, ali često zbog užurbanosti preskačemo ili jedemo nezdravo. Međutim, postoji jednostavan i ukusan doručak koji ne samo da pomaže u mršavljenju već i jača imuni sistem, pružajući vam potrebnu energiju.
Nutricionistkinja iz Beograda, dr Ana Jovanović, savetuje: „Zobene pahuljice obiluju vlaknima koja usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti. Dodavanjem zdravih masti i proteina dobijamo kompletan obrok.“
Sastojci za savršen doručak:
- 3 kašike integralnih ovsenih pahuljica
- 1 kašičica chia semenki ili lanenog semena
- 150 ml biljnog mleka ili jogurta
- 1 kašičica meda ili javorovog sirupa
- Sveže voće po izboru (banana, borovnice, jagode)
- Šaka orašastih plodova (orah, badem)
Kako pripremiti?
Sve sastojke pomešajte u staklenoj tegli ili posudi, ostavite u frižider preko noći. Ujutru dobijate hranljiv i osvežavajući doručak koji je spreman za poneti na posao ili uživanje kod kuće.
Zašto je ovaj doručak idealan?
Vlakna iz ovsenih pahuljica i semenki usporavaju varenje, smanjuju apetit i pomažu u kontroli telesne težine. Zdrave masti iz orašastih plodova i meda podržavaju rad mozga i imunog sistema. Ovaj doručak je bogat vitaminima i mineralima, što doprinosi jačanju tela.
Saveti za najbolje rezultate
- Birajte integralne, neobrađene pahuljice za maksimalne benefite.
- Koristite domaći med umesto rafinisanog šećera.
- Dodajte malo cimeta, koji podstiče metabolizam.
- Eksperimentišite sa voćem prema sezoni – na pijacama širom Srbije lako ćete pronaći sveže i povoljne opcije.
Probajte ovaj doručak i podelite sa nama vaše omiljene kombinacije voća ili dodataka u komentarima!
