Najzdraviji doručak na svetu, topi kilograme i salo, a jača organizam: Idealan i za poneti na posao

Doručak je temelj dobrog dana, ali često zbog užurbanosti preskačemo ili jedemo nezdravo. Međutim, postoji jednostavan i ukusan doručak koji ne samo da pomaže u mršavljenju već i jača imuni sistem, pružajući vam potrebnu energiju.

Nutricionistkinja iz Beograda, dr Ana Jovanović, savetuje: „Zobene pahuljice obiluju vlaknima koja usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti. Dodavanjem zdravih masti i proteina dobijamo kompletan obrok.“

Sastojci za savršen doručak:

3 kašike integralnih ovsenih pahuljica

1 kašičica chia semenki ili lanenog semena

150 ml biljnog mleka ili jogurta

1 kašičica meda ili javorovog sirupa

Sveže voće po izboru (banana, borovnice, jagode)

Šaka orašastih plodova (orah, badem)

Kako pripremiti?

Sve sastojke pomešajte u staklenoj tegli ili posudi, ostavite u frižider preko noći. Ujutru dobijate hranljiv i osvežavajući doručak koji je spreman za poneti na posao ili uživanje kod kuće.

Zašto je ovaj doručak idealan?

Vlakna iz ovsenih pahuljica i semenki usporavaju varenje, smanjuju apetit i pomažu u kontroli telesne težine. Zdrave masti iz orašastih plodova i meda podržavaju rad mozga i imunog sistema. Ovaj doručak je bogat vitaminima i mineralima, što doprinosi jačanju tela.

Saveti za najbolje rezultate

Birajte integralne, neobrađene pahuljice za maksimalne benefite.

Koristite domaći med umesto rafinisanog šećera.

Dodajte malo cimeta, koji podstiče metabolizam.

Eksperimentišite sa voćem prema sezoni – na pijacama širom Srbije lako ćete pronaći sveže i povoljne opcije.

Probajte ovaj doručak i podelite sa nama vaše omiljene kombinacije voća ili dodataka u komentarima!

