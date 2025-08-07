Najzdraviji doručak na svetu, topi kilograme i salo, a jača organizam: Idealan i za poneti na posao

Foto: pexels.com/olly

Doručak je temelj dobrog dana, ali često zbog užurbanosti preskačemo ili jedemo nezdravo. Međutim, postoji jednostavan i ukusan doručak koji ne samo da pomaže u mršavljenju već i jača imuni sistem, pružajući vam potrebnu energiju.

Nutricionistkinja iz Beograda, dr Ana Jovanović, savetuje: „Zobene pahuljice obiluju vlaknima koja usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti. Dodavanjem zdravih masti i proteina dobijamo kompletan obrok.“

Sastojci za savršen doručak:

  • 3 kašike integralnih ovsenih pahuljica
  • 1 kašičica chia semenki ili lanenog semena
  • 150 ml biljnog mleka ili jogurta
  • 1 kašičica meda ili javorovog sirupa
  • Sveže voće po izboru (banana, borovnice, jagode)
  • Šaka orašastih plodova (orah, badem)

Kako pripremiti?

Sve sastojke pomešajte u staklenoj tegli ili posudi, ostavite u frižider preko noći. Ujutru dobijate hranljiv i osvežavajući doručak koji je spreman za poneti na posao ili uživanje kod kuće.

Zašto je ovaj doručak idealan?

Vlakna iz ovsenih pahuljica i semenki usporavaju varenje, smanjuju apetit i pomažu u kontroli telesne težine. Zdrave masti iz orašastih plodova i meda podržavaju rad mozga i imunog sistema. Ovaj doručak je bogat vitaminima i mineralima, što doprinosi jačanju tela.

Saveti za najbolje rezultate

  • Birajte integralne, neobrađene pahuljice za maksimalne benefite.
  • Koristite domaći med umesto rafinisanog šećera.
  • Dodajte malo cimeta, koji podstiče metabolizam.
  • Eksperimentišite sa voćem prema sezoni – na pijacama širom Srbije lako ćete pronaći sveže i povoljne opcije.

Probajte ovaj doručak i podelite sa nama vaše omiljene kombinacije voća ili dodataka u komentarima!

